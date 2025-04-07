Экспресс с коэффициентом 25.1: «Наполи» проигрывает гонку, «Лестер» падает на дно

До старта четвертьфиналов футбольных еврокубковых соревнований остался всего один день. Чтобы не скучать, можно взять экспресс «Чемпионата» на матчи, которые пройдут сегодня, 7 апреля.

Прогноз на матч «Лестер» — «Ньюкасл»

«Лестер» продолжает лететь в пропасть. По итогу сезона, скорее всего, покинет английскую Премьер-лигу и вернётся в Чемпионшип. Назначение Руда ван Нистелроя на пост главного тренера не помогло команде. Руководство пока доверяет нидерландцу, но результаты всё хуже. Прямо сейчас «лисы» идут на серии из семи поражений в чемпионате Англии. Каждая из них — всухую.

«Ньюкасл», в свою очередь, обыграл «Ливерпуль» (2:1) в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. И эта победа стала одной из трёх последних. Также клуб праздновал успех в матчах с «Вест Хэмом» (1:0) и «Брентфордом» (2:1) в английской Премьер-лиге. За восемь туров до конца он борется за выход в Лигу чемпионов.

В личных встречах с «Лестером» у «Ньюкасла» тоже есть серьёзное преимущество. Начиная с апреля 2022 года, то есть за последние три года, соперники встретились пять раз. В четырёх из них с общим счётом 11:1 выиграли «сороки». Поскольку у «лис» и сейчас есть проблемы с реализацией, то победа гостей всухую будет выглядеть логично.

Прогноз на матч «Болонья» — «Наполи»

С одной стороны, «Наполи» — один из лидеров чемпионата Италии. До сих пор борется с миланским «Интером» за скудетто. За восемь туров до окончания сезона располагается на втором месте, набрав 64 очка. Отставание от конкурента составляет три очка. Ситуация вполне рабочая, а потому проблем с мотивацией возникнуть не должно.

С другой стороны, последние результаты неаполитанцев не внушают доверия. За восемь прошлых туров Серии А они одержали всего две победы. Поражений мало, только одно. Но очки стабильно теряются. От ещё недавно эталонной обороны, лучшей в лиге, осталась только тень. Стали пропускать регулярно, а атака компенсирует огрехи далеко не всегда.

«Болонья», в свою очередь, набрала очень приличную форму. В 2025 году в чемпионате Италии потерпела всего одно поражение, а прямо сейчас идёт на серии из пяти побед. За это время забила 12 мячей, а пропустила — три. Думается, на своём поле подопечные Винченцо Итальяно сумеют составить команде Антонио Конте серьёзную конкуренцию. Можно рискнуть и в качестве ставки взять ничью.

Прогноз на матч «Леганес» — «Осасуна»

В прошлом туре «Леганес» дал бой мадридскому «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу». Проиграл, но забил два мяча — 2:3. До того с тем же счётом уступил «Бетису», который набрал очень мощный ход и прямо сейчас врывается в еврокубковую зону. А ещё раньше в двух матчах подряд ему тоже удалось забить по голу и добыть победу.

А теперь сравните с той же «Осасуной», которая совсем не впечатляет и держится на частых ничейных исходах. Она проиграла три из пяти последних матчей в Ла Лиге с общим счётом 1:6. Была результативная ничья с «Хетафе» (3:3), однако на этом голевые подвиги команды заканчиваются. Даже в целом по лиге у неё посредственные результаты.

Конечно, класс и опыт выступлений у соперников разный. И у гостей здесь даже будет преимущество. Но последние результаты ведут как минимум к тому, что аутсайдер на своём поле даст середняку бой в предстоящем матче. Гости слишком часто играют вничью и редко побеждают. Хозяева же недостаточно хороши для успеха.

Экспресс на футбол 7 апреля 2025 года

Ставка 1: «Ньюкасл» победит «Лестер» всухую за 2.70.

«Ньюкасл» победит «Лестер» всухую за 2.70. Ставка 2: ничья в матче «Болонья» — «Наполи» за 3.00.

ничья в матче «Болонья» — «Наполи» за 3.00. Ставка 3: ничья за 3.10.

Общий коэффициент: 2.70 х 3.00 х 3.10 = 25.1.