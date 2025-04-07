«Арсенал» — «Реал». Доминирование Артеты выходит на новый уровень

Дождались! Еврокубковые соревнования возвращаются после паузы, впереди — самое интересное. Во вторник, 8 апреля, на стадионе «Эмирейтс» состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов-2024/2025 «Арсенал» — «Реал Мадрид». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» 8 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.40, что приблизительно равно 41% вероятности. Победа «Реала» оценивается в 3.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.35.

Вместе с тем аналитики прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:1.

Прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» — «Реал» (08.04.2025)

Из всех участников лондонскому «Арсеналу» достался, пожалуй, самый опасный соперник. И дело здесь не столько в нынешнем состоянии клубов, сколько в опыте выступлений и везении. Удача любит мадридский «Реал». Даже, казалось бы, в самых тяжёлых ситуациях он умудрялся выходить победителем на разных стадиях.

Вспомнить хотя бы 1/8 финала этого розыгрыша. «Сливочные» в двухматчевом дерби победили соседа — мадридский «Атлетико». Не обошлось без везения. Первую встречу выиграли со счётом 2:1, а вторую проиграли со счётом 0:1. Дальше прошли лишь по пенальти. Причём больше шансов было у соперника.

Впрочем, это не значит, что на «Реал» нельзя найти управу. С ним можно и нужно играть в смелый и сильный футбол. Подопечные Карло Анчелотти, конечно, хороши. Вышли в финал Кубка Испании и продолжают чемпионскую гонку с «Барселоной» в испанской Примере. Однако к последним результатам есть некоторые вопросы.

Во-первых, мадридский клуб выиграл всего два из пяти прошлых матчей в разных турнирах. Потерпел при этом три поражения. Речь во всех случаях только про основное время. Во-вторых, на данном отрезке он пропустил 10 мячей. Это очень много для команды такого калибра. Благо есть Мбаппе и Винисиус, которые стараются компенсировать огрехи обороны.

«Арсенал» по-прежнему не может рассчитывать на некоторых лидеров атака. Однако и без того исправно забивает и показывает хороший атакующий футбол. Забил в каждом из пять последних матчей во всех турнирах и ни разу не проиграл, часто доминировал. Оппоненты, надо сказать, были серьёзные. «Челси», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Эвертон» и «Фулхэм».

Кроме того, «канониры» получат поддержку трибун и небольшое преимущество в свежести. Всё-таки гостям придётся ещё тратить время на перелёт, а последний матч они проводили в то же время, что и хозяева. В общем, будет логично ждать, что забьют обе команды. Вариант посмелее — добавить сюда 1Х. Микель Артета может ещё удивить.

Ставка: обе забьют + «Арсенал» не проиграет «Реалу» за 2.50.