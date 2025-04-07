«Бавария» — «Интер». На одном Гарри Кейне далеко не уедешь

Дождались! Четвертьфиналы футбольных еврокубковых соревнований уже здесь. Во вторник, 8 апреля, на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» 8 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 2.02, что приблизительно составляет 49% вероятности. Победа «Интера» оценивается в 4.00, а на ничейный исход можно поставить за 3.60.

Аналитики также сомневаются, что первый матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.96. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Наиболее вероятный счёт — 1:1 или 1:0 в пользу хозяев.

Прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Бавария» — «Интер» (08.04.2025)

Поначалу можно легко поддаться соблазну и отдать своё предпочтение принимающей стороне. Во-первых, такого же мнения букмекеры, которые против себя играть точно не станут. Во-вторых, «Бавария» находится в неплохом состоянии. После неожиданного поражения от «Бохума» (2:3) она вернулась к победам.

Из четырёх прошлых матчей в разных турнирах подопечные Венсана Компании выиграли три при ничьей с «Унионом». При этом выбили из Лиги чемпионов леверкузенский «Байер», одержав в 1/8 финала две победы всухую — 3:0 и 2:0. Из Кубка Германии вылетели, но в чемпионате Германии возглавляют турнирную таблицу и идут за золотыми медалями.

Однако если копнуть глубже, всё не так однозначно. Баварцы часто пропускают от более скромных соперников. Кроме того, им свойственна нестабильность даже в матчах с аутсайдерами. Даже в домашних матчах! Миланский «Интер» же явно не стоит недооценивать. Это лидер итальянской Серии А, обладающий хорошей формой.

Только в последних двух матчах «нерадзурри» забарахлили, сыграли вничью с «Миланом» (1:1) в Кубке Италии и поделились очками с «Пармой» (2:2) в чемпионате Италии. Но до того одержали семь побед в восьми играх в разных турнирах. Важно также здесь отметить относительно надёжную оборону, которая свойственна миланскому клубу.

Скорее всего, «Интер» отдаст мяч и территорию сопернику в Мюнхене, как это было в матчах с сильными конкурентами на групповом этапе Лиги чемпионов. Играть на встречных курсах подопечные Симоне Индзаги умеют здорово, это не секрет. И это может стать для «Баварии» непосильной задачей.

Дело в том, что в прошлом матче с «Аугсбургом» (3:1) серьёзную травму получил Джамал Мусиала. А также повреждение было у Гарри Кейна. Англичанин, конечно, должен быть в порядке, но готовился явно в щадящем режиме. Всё это ведёт к тому, что предстоящая встреча получится довольно скупой на голы. Нулевая ничья или чья-то минимальная победа здесь будет выглядеть естественно.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.90.