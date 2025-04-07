«Салават Юлаев» — «Сибирь», седьмой матч. Это будет круто

Плей-офф Континентальной хоккейной лиги продолжается, впереди ещё много интересного. Во вторник, 8 апреля, на льду стадиона «Уфа-Арена» в Уфе состоится седьмой матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Сибирь» 8 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Салавата Юлаева» в основное время предлагается с коэффициентом 1.59, что приблизительно равно 62% вероятности. Победа «Сибири» по итогам трёх периодов оценивается в 4.70 — 21%.

Если командам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.80. При этом аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.30, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 1.58.

Прогноз на седьмой матч 1/8 финала Кубка Гагарина «Салават Юлаев» — «Сибирь» (08.04.2025)

Кто бы мог подумать, что после двух первых матчей эта серия затянется. Всё началось в Уфе с крупных ошеломляющих побед «Салавата Юлаева» — со счётом 7:0 и 8:2. Однако возвращение в родной Новосибирск взбодрило «Сибирь» и позволило не просто привести в чувство оборону, но и сравнять счёт всей серии. Команда добыла две победы — 2:0 и 2:1.

Затем соперники обменялись победами с одинаковым счётом 5:2 и теперь проведут решающую встречу. За уфимский клуб говорит фактор домашнего льда. Пока что при родных трибунах он исключительно побеждает. Исключительно с убедительным отрывом! За новосибирский клуб же говорит отличная игра в большинстве.

Как мы помним, подопечные Вадима Епанчинцева и во время регулярки прекрасно разыгрывали лишнего. В первом раунде плей-офф этим продолжают пользоваться. А вот Виктор Козлов так и не донёс до своих подопечных, что удаления в матчах с таким соперником эквивалентны пропущенной шайбе. В последней игре три из пяти шайб они пропустили в меньшинстве.

Разумеется, «Салават Юлаев» логично выступит в роли фаворита, на правах хозяина попытается завладеть инициативой. Тем более что в шестом матче «Сибирь» из-за травмы лишилась нападающего Кирилла Рассказова. Однако теперь уфимскому клубу будет трудно рассчитывать на крупную победу, как это было в первых двух встречах серии.

Сейчас всё должно быть ещё более напряжённо и эмоционально. Кстати, эмоции наверняка сыграют злую шутку с командой Виктора Козлова, что позволит гостям воспользоваться своим главным козырем. Вероятно, заброшенных шайб будет не так много, но как минимум по два раза обе стороны смогут отличиться.

Ставка: каждая команда забросит больше 1.5 шайбы за 1.90.