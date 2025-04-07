«Дерби Каунти» — «Бёрнли». Одно место в АПЛ зарезервировано

Пока большие клубы выясняют в Лиге чемпионов, кто из них круче, во втором по силе футбольном дивизионе Англии кипят свои страсти. Во вторник, 8 апреля, на стадионе «Прайд Парк» в Дерби состоится матч 41-го тура Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Бёрнли». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Бёрнли» 8 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Бёрнли» предлагается с коэффициентом 1.92, что приблизительно равно 52% вероятности. Победа «Дерби Каунти» оценивается в 4.70, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.20.

Аналитики при этом прогнозируют, что матч не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.40. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу гостей.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Дерби Каунти» — «Бёрнли» (08.04.2025)

По итогам прошлого сезона «Бёрнли» покинул английскую Премьер-лигу, а Венсан Компани перебрался в мюнхенскую «Баварию». На пост главного тренера назначили Скотта Паркера, столь же молодого специалиста. И не прогадали! Перед 41-м туром клуб располагался на первой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 84 очка.

По закону жанра есть две новости. Плохая заключается в том, что «Шеффилд Юнайтед» отстаёт всего на одно очко, а «Лидс Юнайтед» — на два. Хорошая — в том, что реальных конкурента всего два. Остальные участники гонки отстают сильнее, а до конца регулярного чемпионата остаётся всего лишь шесть туров. В среднем срезе ситуация рабочая.

«Бёрнли» при Скотте Паркере свойственна низкорезультативная игра с упором на оборону. За 40 туров команда пропустила всего лишь 12 мячей. Это с запасом лучший показатель во всей лиге. Кроме того, «бордовые» потерпели всего два поражения на данном отрезке. Круто? Да! Но есть нюанс. Сильно страдает атака: 55 голов за такое количество матчей для лидера Чемпионшипа — это мало.

Что до «Дерби Каунти», то это завсегдатай-аутсайдер, который, как правило, борется за выживание. Перед 41-м туром располагался на безопасном 21-м месте, но у идущего следом «Кардифф Сити» столько же очков, а замыкающий турнирную таблицу «Плимут Аргайл» отстаёт всего на четыре очка. Короче говоря, между ним с «Бёрнли» — пропасть.

Лишь благодаря последней удачной серии «Дерби Каунти» смог выбраться из зоны вылета, но может и вернуться туда. Забивает в среднем по голу за игру, пропускает чуть больше этого. При этом домашняя арена вряд ли поможет добиться результата, ведь «Бёрнли» — лучший в дивизионе по игре на выезде. Так что не будет мудрить и возьмём победу гостей.

Ставка: «Бёрнли» выиграет у «Дерби Каунти» за 1.92.