«Мидлсбро» — «Лидс». Экс-тренер «Краснодара» всё ближе к АПЛ

Пока большие клубы выясняют, кто из них круче в Лиге чемпионов, футбольная жизнь более скромных команд тоже кипит. Во вторник, 8 апреля, на стадионе «Риверсайд» в Мидлсбро состоится встреча 41-го тура Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Лидс Юнайтед». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Лидс» 8 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лидс Юнайтед» предлагается с коэффициентом 1.79, что приблизительно равно 55% вероятности. Победа «Мидлсбро» оценивается в 4.30, в то время как на ничейный исход можно поставить за 3.90.

Аналитики также прогнозируют, что матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77. Самый вероятный счёт — 1:1 или 2:1 в пользу гостей.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Лидс» (08.04.2025)

Если посмотреть на недавние результаты команд, то однозначного фаворита здесь выделить не получится. С одной стороны, у «Мидлсбро» четыре победы в шести последних матчах, но есть поражение и ничья. С другой стороны, «Лидс Юнайтед» находится выше в таблице, борется за прямое попадание в АПЛ, однако идёт на серии из трёх ничьих и стал реже побеждать.

При этом «Мидлсбро» в последнее время регулярно подтверждает звание одной из самых результативных команд дивизиона. За 40 туров забил 61 мяч, что является приличным числом, по меркам остальных участников. В трёх из четырёх туров клуб забивал по два мяча. «Лидс», в свою очередь, довольно часто пропускает — семь раз за пять прошлых туров.

В то же время «Лидс» как раз и носит звание самой результативной команды с 79 голами в 40 турах. У главных конкурентов по борьбе за путёвку в АПЛ, «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед», значительно меньше — 55 и 56 соответственно. И всё это приводит к первой ставке: тотал больше 2.5 мяча, за который букмекеры дают коэффициенты в районе 1.86.

Чтобы поднять выигрыш, можно добавить к этому ставку на то, что гости не проиграют. Логика простая. Во-первых, «Лидс» в принципе редко уступает — четыре раза в этом розыгрыше Чемпионшипа на данный момент. Меньше поражений только у «Бёрнли» (2), который возглавлял турнирную таблицу перед 41-м туром.

Во-вторых, обратите внимание на историю противостояний клубов. «Лидс» выиграл пять из шести последних очных встреч с «Мидлсбро». На этот раз стабильности может не хватить на победу. Тем более что соперник находится в хорошем состоянии. Однако как минимум не уступить подопечные Даниэля Фарке, который так и не попробовал себя в «Краснодаре», вполне могут.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча + «Лидс» не проиграет «Мидлсбро» за 2.34.