Экспресс на Лигу чемпионов: «Арсенал» доминирует, «Бавария» мучится

Дождались! Сегодня, 8 апреля, пройдут первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов. Экспресс «Чемпионата» поможет захватить всё.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Реал»

Из всех участников лондонскому «Арсеналу» достался, пожалуй, самый опасный соперник. И дело здесь не столько в нынешнем состоянии клубов, сколько в опыте выступлений и везении. Удача любит мадридский «Реал». Даже, казалось бы, в самых тяжёлых ситуациях команда умудрялась выходить победителем на разных стадиях.

Впрочем, это не значит, что на «Реал» нельзя найти управу. С ним можно и нужно играть в смелый и сильный футбол. Подопечные Карло Анчелотти, конечно, хороши. Вышли в финал Кубка Испании и продолжают чемпионскую гонку с «Барселоной» в испанской Примере. Однако к последним результатам есть некоторые вопросы.

«Арсенал» по-прежнему не может рассчитывать на некоторых лидеров атаки. Однако и без того исправно забивает и показывает хороший атакующий футбол. Забил в каждом из пяти последних матчей во всех турнирах и ни разу не проиграл, часто доминировал. Кроме того, «канониры» получат поддержку трибун и небольшое преимущество в свежести. Будет логично, если обе команды забьют. Но хозяева даже могут зацепиться за результат.

Прогноз на матч «Бавария» — «Интер»

Поначалу можно легко поддаться соблазну и отдать своё предпочтение принимающей стороне. Во-первых, такого же мнения букмекеры, которые против себя играть точно не станут. Во-вторых, «Бавария» находится в неплохом состоянии. После неожиданного поражения от «Бохума» (2:3) она вернулась к победам.

Однако если копнуть глубже, всё не так однозначно. Баварцы часто пропускают от более скромных соперников. Кроме того, им свойственна нестабильность даже в матчах с аутсайдерами. Даже в домашних матчах! Миланский «Интер» же явно не стоит недооценивать. Это лидер итальянской Серии А, обладающий хорошей формой.

Скорее всего, «Интер» отдаст мяч и территорию сопернику в Мюнхене, как это было в матчах с сильными конкурентами на групповом этапе Лиги чемпионов. Играть на встречных курсах подопечные Симоне Индзаги умеют здорово, это не секрет. И это может стать для «Баварии» непосильной задачей. Серьёзную травму получил Джамал Мусиала. А также повреждение было у Гарри Кейна. Много голов не ждём.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 8 апреля 2025 года

Ставка 1: обе забьют + «Арсенал» не проиграет «Реалу» за 2.50.

обе забьют + «Арсенал» не проиграет «Реалу» за 2.50. Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Бавария» — «Интер» за 1.90.

Общий коэффициент: 2.50 х 1.90 = 4.75.