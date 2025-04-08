Экспресс с коэффициентом 8.53: седьмой матч «Салават Юлаев» — «Сибирь» и Чемпионшип

Сегодня, 8 апреля, стартуют четвертьфиналы Лиги чемпионов. Однако на этом интересные события для ставок не заканчиваются. Экспресс на «Чемпионате» собрал несколько вариантов из разных видов спорта. Смотрим!

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сибирь»

Кто бы мог подумать, что после двух первых матчей эта серия затянется. Однако возвращение в родной Новосибирск взбодрило «Сибирь» и позволило не просто привести в чувство оборону, но и сравнять счёт в серии. Затем соперники обменялись победами с одинаковым счётом 5:2 и теперь проведут решающую встречу. За уфимский клуб говорит фактор домашнего льда. За новосибирский — отличная игра в большинстве.

Разумеется, «Салават Юлаев» логично выступит в роли фаворита, на правах хозяина попытается завладеть инициативой. Тем более что в шестом матче «Сибирь» из-за травмы лишилась нападающего Кирилла Рассказова. Однако теперь уфимскому клубу будет трудно рассчитывать на крупную победу, как это было в первых двух встречах серии.

Сейчас всё должно быть ещё более напряжённо и эмоционально. Кстати, эмоции наверняка сыграют злую шутку с подопечными Виктора Козлова, что позволит гостям воспользоваться своим главным козырем. Вероятно, заброшенных шайб будет не так много, но как минимум по два раза обе команды смогут отличиться.

Прогноз на матч «Дерби» — «Бёрнли»

По итогам прошлого сезона «Бёрнли» покинул английскую Премьер-лигу, а Венсан Компани перебрался в мюнхенскую «Баварию». На пост главного тренера назначили Скотта Паркера, столь же молодого специалиста. И не прогадали! Перед 41-м туром клуб располагался на первой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 84 очка.

«Бёрнли» при Скотте Паркере свойственна низкорезультативная игра с упором на оборону. За 40 туров команда пропустила всего лишь 12 мячей. Это с запасом лучший показатель во всей лиге. Кроме того, «бордовые» потерпели всего два поражения на данном отрезке. Круто? Да! Но есть нюанс. Сильно страдает атака: 55 голов за такое количество матчей для лидера Чемпионшипа — это мало.

Что до «Дерби», то это вечный аутсайдер. Перед 41-м туром команда располагалась на безопасном 21-м месте, но у идущего следом «Кардиффа» столько же очков, а замыкающий турнирную таблицу «Плимут» отстаёт всего на четыре очка. При этом домашняя арена вряд ли поможет добиться результата, ведь «Бёрнли» — лучший в дивизионе по игре на выезде.

Прогноз на матч «Мидлсбро» — «Лидс»

Если посмотреть на недавние результаты команд, то однозначного фаворита здесь выделить не получится. С одной стороны, у «Мидлсбро» четыре победы в шести последних матчах, но есть поражение и ничья. С другой стороны, «Лидс» находится выше в таблице, борется за прямое попадание в АПЛ, однако идёт на серии из трёх ничьих и стал реже побеждать.

При этом «Мидлсбро» в последнее время регулярно подтверждает звание одной из самых результативных команд дивизиона. За 40 туров команда забила 61 мяч, что является приличным показателем по сравнению с остальными участниками. В трёх из четырёх туров отгружала по два мяча. «Лидс», в свою очередь, довольно часто пропускает — семь раз за пять прошлых туров.

В то же время «Лидс» как раз и носит звание самой результативной команды с 79 голами в 40 турах. У главных конкурентов по борьбе за путёвку в АПЛ «Бёрнли» и «Шеффилд Юнайтед» значительно меньше — 55 и 56 соответственно. И всё это приводит к первой ставке: тотал больше 2.5 мяча, за который букмекеры дают коэффициенты в районе 1.86. Но поскольку гости ещё и очень редко проигрывают, добавим сюда Х2.

Экспресс на спорт 8 апреля

Ставка 1: каждая команда забросит больше 1.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Сибирь» за 1.90.

каждая команда забросит больше 1.5 шайбы в матче «Салават Юлаев» — «Сибирь» за 1.90. Ставка 2: «Бёрнли» выиграет у «Дерби» за 1.92.

«Бёрнли» выиграет у «Дерби» за 1.92. Ставка 3: тотал больше 2.5 мяча + «Лидс» не проиграет «Мидлсбро» за 2.34.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.92 х 2.34 = 8.53.