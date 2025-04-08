«ПСЖ» — «Астон Вилла». Сафонов и Кварацхелия вытянули счастливый билет

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» примет «Астон Виллу». Встреча пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла» 9 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.42, что приблизительно составляет 70% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 7.50. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

В то же время аналитики уверены, что матч «ПСЖ» — «Астон Вилла» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.52. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.72.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Астон Вилла» (09.04.2025)

На днях победив «Анже», «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Можно поздравить Матвея Сафонова со вторым трофеем в дебютном сезоне за парижан. Есть шансы взять ещё несколько. Команда вышла в финал Кубка Франции, а в 1/4 финала Лиги чемпионов ей попался сравнительно удобный соперник.

Унаи Эмери — профессионал с большой буквы, лучше многих ориентирующийся в еврокубках. Четыре раза под его руководством клубы выигрывали Лигу Европы. Немало шороху в Лиге чемпионов навёл возглавляемый 53-летним тренером «Вильярреал». Теперь и от «Астон Виллы» ждут сенсаций.

У Эмери богатый опыт работы. Он многому научился, путешествуя по странам, возглавляя различные клубы. В частности московский «Спартак» и как раз «ПСЖ». Только вот нынешние парижане сильно отличаются от тех, какими их помнит Унаи. Луис Энрике создал команду мечты.

«ПСЖ» потерпел всего лишь четыре поражения, причём бо́льшая их часть была в начале сезона, до приобретения Хвичи Кварацхелии. Энрике устранил небольшие недочёты, больше слабых мест нет. Даже возглавляющий турнирную таблицу АПЛ «Ливерпуль» не смог найти лазейки. Не без везения мерсисайдцы выиграли первый матч, но во втором закономерно проиграли.

Куда уж занимающей шестую строчку в АПЛ «Астон Вилле» тягаться с прогрессирующими парижанами? Сильнее прочих индивидуально растёт Усман Дембеле. Форвард ведёт за собой команду, много забивает, вынуждает соперников оголять свои слабые места. Защитники не успевают уследить за ним, Хвичей Кварацхелией и Брэдли Баркола.

«Астон Вилла» точно не сдастся без боя. Однако ресурсов для того, чтобы на равных сыграть с «ПСЖ», недостаточно. Унаи Эмери может классно мотивировать своих подопечных, но нет ничего, чем тренер «львов» смог бы удивить Луиса Энрике. Парижане слишком сильны!

Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча. «ПСЖ» забивает очень много. Давно преодолел планку в 100 голов, хотя провёл меньше 40 матчей во всех турнирах. Кварацхелии, Дембеле и Баркола без разницы, кому отгружать авоську. В каждом матче они создают уйму голевых моментов. Пожелаем Эмилиано Мартинесу крепких нервов.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.