«Барселона» — «Боруссия» Д. У Флика творческий кризис? Не смешите!

9 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Барселона» примет дортмундскую «Боруссию». Встреча пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд 9 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.38, что составляет приблизительно 72% вероятности. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 8.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.42. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.59.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд (09.04.2025)

Беспроигрышная серия «Барселоны» во всех турнирах продолжает расти. Насчитывает уже 21 матч. Ничьих за этот период всего четыре. Во встрече последнего тура Примеры каталонцы обидно потеряли очки. Не смогли дожать крепкий «Бетис» (1:1). Весь второй тайм давили, но подвела реализация. До этого в Кубке Испании победили «Атлетико» со счётом 1:0. Что с результативностью? Творческий кризис?

Нечасто с командой Ханс-Дитера Флика такое случается. У немецкого специалиста в составе множество креативных и очень техничных футболистов, обладающих прекрасным завершением. Чего стоит один только Ламин Ямаль. Благодаря здоровой конкуренции за место в составе и тренировкам игроки продолжают прибавлять.

Уже даже Роберта Левандовского становится некуда приткнуть. Ферран Торрес выигрывает конкуренцию у лучшего бомбардира в истории сборной Польши. Сообщается, что футболисты просят Флика выпускать испанца в основном составе. Подчёркивается, что между игроками отличные отношения. Атмосфера в раздевалке прекрасная. Никаких ссор и конфликтов нет.

Дортмундской «Боруссии» очень не хватает стабильности и позитивных эмоций, которые присущи «Барселоне». После смены главного тренера «шмели» оживились, однако положение в турнирной таблице не сильно изменилось. Занимают восьмую строчку. Могут пролететь мимо еврокубков.

Чёрно-жёлтые проиграли четыре из восьми предыдущих матчей чемпионата Германии. Внушают оптимизм победы в последних двух турах над «Майнцем» (3:1) и «Фрайбургом» (4:1). Однако с нацелившейся на квадрупл «Барселоной» так не получится. Она будет диктовать свои правила игры.

П1 + ТБ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Во всех турнирах подопечные Флика наклепали уже почти 150 голов. Только мадридскому «Атлетико» в четырёх встречах отгрузили 10 мячей. То, что мало забили в последних двух играх, не должно пугать. Соперники были сильные, и где-то немного не повезло. Всё поправимо.

У дортмундской «Боруссии» в обороне частенько случаются провалы. В среднем за встречу в Бундеслиге дортмундцы пропускают 1,5 мяча. В то же время у них и результативность весьма неплохая. Могут ответить каталонцам одним-двумя голами на контратаках. На большее рассчитывать не стоит.

Ставка: победа «Барселоны» + тотал больше 2.5 мяча за 1.78.