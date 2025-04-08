«Ковентри» — «Портсмут». Лэмпард идёт к своей музе

9 апреля состоится матч 41-го тура Чемпионшипа, в котором «Ковентри» примет «Портсмут». Встреча пройдёт на стадионе «Ковентри Билдинг Арена». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Чемпионшипа «Ковентри» — «Портсмут» 9 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ковентри» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 60% вероятности. Победа «Портсмута» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 4.00.

В то же время аналитики считают, что матч «Ковентри» — «Портсмут» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч Чемпионшипа «Ковентри» — «Портсмут» (09.04.2025)

Легендарный Фрэнк Лэмпард ведёт «Ковентри» на повышение. Небесно-голубые не выиграли только 4 из 14 предыдущих матчей Чемпионшипа. Уступили занимающим первые три места в турнирной таблице командам, а также на выезде «Дерби Каунти» (0:2). Похвально.

Подопечные Лэмпарда расположились на седьмой строчке в турнирной таблице Чемпионшипа. Отставание от «Мидлсбро» и «Бристоля» совсем небольшое. У «Ковентри» есть вполне реальные шансы закончить сезон в зоне плей-офф и побороться за путёвку в элитный дивизион Англии.

Трудно сказать, что небесно-голубые показывают неординарный футбол. Однако у них получается радовать болельщиков результативностью и цепляться за очки. Лэмпарду ещё далеко до Хосепа Гвардиолы, но пример испанского специалиста воодушевляет англичанина. Он стремится также взаимодействовать с подопечными, как тренер «Манчестер Сити».

Пока Лэмпард совершенствуется сам и улучшает «Ковентри», «Портсмут» ведёт борьбу за выживание. Превозмогая себя, на морально-волевых качествах, подгоняемые родными болельщиками «помпи» выиграли два из шести предыдущих матчей Чемпионшипа. Стараются? Определённо. Но этого мало.

Победил «Портсмут» сильных соперников — «Лидс» (1:0) и «Блэкберн» (1:0). Однако в обоих случаях помогла набрать очки поддержка родного стадиона. На выезде хуже «помпи» выступает только замыкающий турнирную таблицу Чемпионшипа «Плимут».

В среднем за встречу в качестве гостевой команды в Чемпионшипе «Портсмут» пропускает 2,2 мяча, в то время как забивает только 0,5. Фаворит очевиден, результат предсказуем. У команды Фрэнка Лэмпарда не должно возникнуть серьёзных проблем. Полный вперёд — на повышение!

Ставка: победа «Ковентри» с форой (-1) за 2.08.