«Миннесота» — «Сан-Хосе». Кирилл Капризов не останется без плей-офф

За четыре матча до конца «дикари» в зоне уайлд-кард. Ещё и россиянин должен вернуться.

10 апреля состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота» примет «Сан-Хосе». Встреча пройдёт на льду стадиона «Эксел Энерджи-центр» в городе Сент-Пол. Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Миннесота» — «Сан-Хосе» 10 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Миннесоты» в основное время предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Победа «Сан-Хосе» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.60. Поставить на ничью можно за 4.50.

Вместе с тем аналитики ожидают, что встреча «Миннесота» — «Сан-Хосе» получится результативной. Тотал меньше 5.5 шайбы оценивается коэффициентом 2.08, а тотал больше 5.5 шайбы — коэффициентом 1.75. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 9.50. Поставить на то, что будут послематчевые буллиты, можно за 9.10.

Прогноз на матч НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Сан-Хосе Шаркс» (10.04.2025)

Через тернии «Миннесота» прорывается в плей-офф. Без Кирилла Капризова действительно сложно. Команде не хватает его лидерских качеств, видения площадки и мастерства. Хоккеисты стараются выкладываться за себя и россиянина, но силы уже на исходе. Последние результаты удручают.

Подопечные Джона Хайнса выиграли только два из восьми предыдущих матчей. Справедливости ради, в двух случаях поражения потерпели за пределами основного времени. Кроме того, был сложный календарь. Что ни соперник, то сильная или отлично организованная команда. И сложные выезды!

Ничего, «дикари», осталось совсем немного. Надо поднажать. Пока что «Миннесота» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. Идущий следом «Калгари» не даёт расслабиться. Идёт по пятам, мечтая вытеснить их из зоны уайлд-кард.

К счастью для подопечных Хайнса, времени перевести дух и подготовиться после сложной игры с «Далласом» (3:2 ОТ) предостаточно. У «Сан-Хосе» — в два раза меньше. Впрочем, «Шаркс» дай хоть месяц на подготовку, ничего хорошего из этого всё равно не выйдет.

«Сан-Хосе» замыкает сводную таблицу НХЛ. Выиграл всего-навсего 20 из 76 матчей. Перестройка затянулась. Неудачная трансферная политика, отсутствие твёрдой тренерской руки, и вот закономерный результат — худшее в лиге соотношение заброшенных и пропущенных шайб.

Заключить пари на то, что «Миннесота» победит с форой (-1.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Ещё одну «дикари» тоже выиграли, но с минимальным перевесом. В этот раз с новым запасом энергии должны взять два очка уверенно.

Есть вероятность, что Капризов сможет сыграть. Россиянин вернулся на лёд больше недели назад и усердно тренировался. Всё зависит от Джона Хайнса. Либо тренер решит не рисковать здоровьем россиянина и будет ждать, пока тот полностью восстановится, либо будет уповать на здоровье хоккеиста и даст нагрузку для набора формы к началу плей-офф. Посмотрим.

Ставка: победа «Миннесоты» с форой (-1.5) за 1.90.