Экспресс на Лигу чемпионов: у «ПСЖ» лайт-версия, а «Барселона» в своём репертуаре

Четвертьфиналы Лиги чемпионов стартовали. Сегодня, 9 апреля, пройдут ещё две встречи. Экспресс на «Чемпионате» учитывает обе. Смотрим!

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Астон Вилла»

На днях победив «Анже», «ПСЖ» досрочно стал чемпионом Франции. Можно поздравить Матвея Сафонова со вторым трофеем в дебютном сезоне. Есть шансы взять ещё несколько. Команда вышла в финал Кубка Франции, а в 1/4 финала Лиги чемпионов ей попался сравнительно удобный соперник.

Унаи Эмери — профессионал с большой буквы, лучше многих ориентирующийся в еврокубках. Четыре раза под его руководством клубы выигрывали Лигу Европы. Немало шороху в Лиге чемпионов навёл возглавляемый 53-летним тренером «Вильярреал». Теперь и от «Астон Виллы» ждут сенсаций. Только вот с «ПСЖ» будет очень сложно.

«ПСЖ» потерпел всего лишь четыре поражения, причём бо́льшая их часть была в начале сезона, до приобретения Хвичи Кварацхелии. Энрике устранил небольшие недочёты, больше слабых мест нет. «Астон Вилла» точно не сдастся без боя. Однако ресурсов для того, чтобы на равных сыграть, недостаточно. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча.

Прогноз на матч «Барселона» — «Боруссия» Дортмунд

Беспроигрышная серия «Барселоны» во всех турнирах продолжает расти. Насчитывает уже 21 матч. Ничьих за этот период всего четыре. Во встрече последнего тура Примеры каталонцы обидно потеряли очки. Не смогли дожать крепкий «Бетис» (1:1). Весь второй тайм давили, но подвела реализация. До этого в Кубке Испании победили «Атлетико» со счётом 1:0. Что с результативностью? Творческий кризис? Вряд ли!

Нечасто с командой Ханс-Дитера Флика такое случается. У немецкого специалиста в составе множество креативных и очень техничных футболистов с прекрасным завершением. Чего стоит один только Ламин Ямаль. Уже даже Роберта Левандовского становится некуда приткнуть. Ферран Торрес выигрывает конкуренцию у лучшего бомбардира в истории сборной Польши.

Дортмундской «Боруссии» очень не хватает стабильности и позитивных эмоций, которые присущи «Барселоне». После смены главного тренера «шмели» оживились, однако результаты не сильно изменились. Внушают оптимизм победы в последних двух турах над «Майнцем» (3:1) и «Фрайбургом» (4:1). Однако с нацелившейся на квадрупл «Барселоной» так не получится. Она будет диктовать свои правила игры. П1 + ТБ 2.5 мяча выглядит нормально.

Экспресс на матчи Лиги чемпионов 9 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «ПСЖ» в матче с «Астон Виллой» + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

победа «ПСЖ» в матче с «Астон Виллой» + тотал больше 2.5 мяча за 1.90. Ставка 2: победа «Барселоны» в матче с «Боруссией» Д + тотал больше 2.5 мяча за 1.78.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.78 = 3.38.