Экспресс с коэффициентом 3.95: возможное возвращение Капризова и Лэмпард в Чемпионшипе

Для тех, кому Лиги чемпионов мало.

Пока футбольные фанаты обращают внимание на первые четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов, есть и те, кто не против рассмотреть и другие спортивные события для ставок. Ночная НХЛ и подвиги бывших звёзд в Чемпионшипе — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Ковентри» — «Портсмут»

Легендарный Фрэнк Лэмпард ведёт «Ковентри» на повышение. Небесно-голубые не выиграли только 4 из 14 предыдущих матчей Чемпионшипа. Уступили занимающим первые три места в турнирной таблице командам, а также на выезде «Дерби» (0:2). Похвально.

Трудно сказать, что небесно-голубые показывают неординарный футбол. Однако у них получается радовать болельщиков результативностью и цепляться за очки. Лэмпарду ещё далеко до Хосепа Гвардиолы, но пример испанского специалиста воодушевляет англичанина. И это работает.

Пока Лэмпард совершенствуется сам и улучшает «Ковентри», «Портсмут» ведёт борьбу за выживание. Превозмогая себя, на морально-волевых качествах, подгоняемые родными болельщиками «помпи» выиграли два из шести предыдущих матчей Чемпионшипа. Стараются? Определённо. Но этого мало. В среднем за встречу в качестве гостевой команды пропускают 2,2 мяча, в то время как забивают только 0,5. Фаворит очевиден.

Прогноз на матч «Миннесота» — «Сан-Хосе»

К счастью для «Миннесоты», которая бьётся за выход в плей-офф, времени перевести дух и подготовиться после сложной игры с «Далласом» (3:2 ОТ) предостаточно. У «Сан-Хосе» его в два раза меньше. Впрочем, «Шаркс» дай хоть месяц на подготовку, ничего хорошего из этого всё равно не выйдет.

«Сан-Хосе» замыкает сводную таблицу НХЛ. Выиграл всего-навсего 20 из 76 матчей. Перестройка затянулась. Неудачная трансферная политика, отсутствие твёрдой тренерской руки, и вот закономерный результат — худшее в лиге соотношение заброшенных и пропущенных шайб.

Заключить пари на то, что «Миннесота» победит с форой (-1.5), можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. Другую «дикари» тоже выиграли, но с минимальным перевесом. В этот раз с новым запасом энергии должны взять два очка уверенно. При этом не исключено, что сыграет Кирилл Капризов, вернувшийся к тренировкам после травмы.

Экспресс на спортивные матчи

Ставка 1: победа «Ковентри» в матче с «Портсмутом» с форой (-1) за 2.08.

победа «Ковентри» в матче с «Портсмутом» с форой (-1) за 2.08. Ставка 2: Ставка: победа «Миннесоты» в матче с «Сан-Хосе» с форой (-1.5) за 1.90.

Общий коэффициент: 2.08 х 1.90 = 3.95.