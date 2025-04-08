«Будё-Глимт» — «Лацио». Извини, Хайкин. История с позором Моуринью не повторится

10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Будё-Глимт» примет «Лацио». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмюра» в городе Будё (Норвегия). Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Лацио» 10 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Лацио» предлагается с коэффициентом 2.24, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Будё-Глимт» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Будё-Глимт» — «Лацио» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.72.

Прогноз на матч Лиги Европы «Будё-Глимт» — «Лацио» (10.04.2025)

Несколько лет назад «Будё-Глимт» разгромил «Рому» Жозе Моуринью со счётом 6:1 в Лиге конференций. Теперь в соперниках у подопечных Хьетиля Кнутсена другой римский клуб. На этот раз сотворить сенсацию будет сложнее. Во-первых, теперь нет преимущества в виде недооценки со стороны соперников. Во-вторых, ставки возросли, класс турнира выше. В-третьих, «Лацио» захочет быть лучшие «Ромы».

На предыдущих стадиях «молнии» не без труда победили «Твенте» и «Олимпиакос». Особый вклад внёс Никита Хайкин. В четырёх встречах российский голкипер совершил 17 сейвов. Его потрясающая игра давала команде эмоциональную подпитку, уверенность в надёжности за спиной.

Загвоздка в том, что нападающие «Лацио» обладают более высоким уровнем исполнительского мастерства, нежели форварды «Твенте» и «Олимпиакоса». Римляне бьют по воротам точнее и сильнее, быстрее принимают решения, а также лучше взаимодействуют друг с другом.

Вообще, удивительно, что в дебютном сезоне в качестве главного тренера «Лацио» Марко Барони смог создать такую сильную и интересную команду. По сути, тренер строил с нуля. Несмотря ни на что, преуспел. Его подопечные могут выйти в Лигу чемпионов двумя способами. Либо через победу в Лиге Европы, либо заняв четвёртое место в турнирной таблице Серии А. А могут сделать и то, и другое.

На предыдущей стадии турнира небесно-голубые победили «Викторию Пльзень» (2:1 и 1:1). В чемпионате Италии проиграли только один из девяти последних матчей. Одно плохо — результативность куда-то пропала. Только в одной из упомянутых встреч забили больше двух голов.

Заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 1.88. «Будё-Глимт» — опасный соперник, с которым не будет легко. Особенно в Норвегии. Однако разница в классе и качестве демонстрируемого футбола предвосхищает проход римлян в следующую стадию турнира. Они сильнее.

Ставка: «Лацио» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.