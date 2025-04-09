«Лион» — «Манчестер Юнайтед». Рано Аморима записали в аутсайдеры

10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Лион» примет «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Групама» в городе Лион. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Лион» — «Манчестер Юнайтед» 10 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Лиона» предлагается с коэффициентом 2.55, что составляет приблизительно 39% вероятности. Победа «Манчестер Юнайтед» оценивается коэффициентом 2.80. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики считают, что матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.87. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.66.

Прогноз на матч Лиги Европы «Лион» — «Манчестер Юнайтед» (10.04.2025)

После назначения Паулу Фонсеки результаты «Лиона» пошли на улучшение. Команда выиграла шесть из восьми предыдущих матчей Лиги 1. Поднялась на пятую строчку. Отставание от занимающего третье место «Монако» — всего два очка. О работе в «Милане» тренер если и вспоминает, то как о страшном сне.

Здорово прибавил при Фонсеке Жорж Микаутадзе. На пару с Александром Ляказеттом издевается над защитниками соперников. В предыдущих восьми встречах Лиги 1 «Лион» забил 22 мяча. По два отгрузил досрочно выигравшему чемпионат «ПСЖ» (2:4) и крепкому «Лиллю» (2:1). И ещё семь отправил в ворота «Стяуа» в Лиге Европы.

«Лион» стал сильнее, но и «Манчестер Юнайтед» не бездельничал. Долго Рубен Аморим не мог донести свои идеи до футболистов, однако его старания не были напрасными. На предыдущей стадии турнира манкунианцы победили «Реал Сосьедад». На выезде сыграли с басками вничью — 1:1, дома разгромили — 4:1.

Даже когда дела шли плохо, особый настрой на евротурнир помогал манкунианцам цепляться за хорошие результаты. Они являются единственной из 72 команд в Лиге Европы и Лиге чемпионов, ни разу не проигравшей в этом сезоне еврокубков. Судя по всему, Аморим готов на всё ради выхода в следующий этап и победы в соревновании.

Тренер усовершенствовал рисунок игры «Манчестер Юнайтед». Стало гораздо больше надёжности в обороне и остроты в атаке. Плохо только, что частенько подводит завершение. Если бы не эта проблема, могли бы победить в дерби «Манчестер Сити» (0:0). «Красные дьяволы» были активнее, чаще владели инициативой и лучше распоряжались мячом.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТМ 4.5 мяча, можно с коэффициентом 2.16. Слишком много забитых мячей не ждём. Скорее всего, встреча закончится так же, как и первый матч «МЮ» и «Реала Сосьедад». Или, по крайней мере, похожим образом.

Явного фаворита нет. Всё решится в ответной встрече. Первая уйдёт на разведывание обстановки и поиск слабых мест. Наверняка соперники сыграют осторожно, не станут сильно лезть на рожон. По одному-два мяча должны забить, но вряд ли голов будет больше.

Ставка: обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча за 2.16.