«Тоттенхэм» — «Айнтрахт». Плохи дела Постекоглу

А вообще-то — хуже и не придумаешь. Франкфуртцев просто так не обыграть.

10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором лондонский «Тоттенхэм» примет франкфуртский «Айнтрахт». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» 10 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» предлагается с коэффициентом 1.77, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа «Айнтрахта» оценивается коэффициентом 4.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.20.

В то же время аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.42, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.54.

Прогноз на матч Лиги Европы «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» (10.04.2025)

Для «Тоттенхэма» сезон складывается совсем плохо. Команда выиграла всего-навсего 22 из 48 матчей во всех официальных турнирах. Расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии и вряд ли преуспеет в Лиге Европы. Слишком низкое качество игры у подопечных Ангелоса Постекоглу.

Вместо того чтобы сетовать на судейство, австралийскому специалисту надо бы иначе работать. Поражение в дерби с «Челси» (0:1) абсолютно справедливо и закономерно. «Аристократы» должны были выиграть намного увереннее. Реализуй они хотя бы половину моментов, счёт оказался бы разгромным.

Пределом возможностей нынешнего «Тоттенхэма» видятся победы в матчах с явными аутсайдерами и нестабильными середняками. Франкфуртский «Айнтрахт» ни к одной из этих категорий не относится. Он-то как раз проводит замечательный сезон. Занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги и претендует на попадание в Лигу чемпионов.

Мало «орлам» замечательных результатов на внутренней арене, они ещё и в Лиге Европы хотят преуспеть. На предыдущей стадии турнира внешне легко победили «Аякс». Первый матч выиграли со счётом 2:1, ответный — 4:1. А ведь амстердамцы будут посильнее нынешнего «Тоттенхэма».

Единственное, что заставляет усомниться в проходе «Айнтрахта» в следующую стадию — эпидемия травм. В лазарете практически весь костяк команды. На днях подопечные Дино Топпмёллера в гостях уступили «Вердеру» (0:2). Неужели «Тоттенхэму» снова улыбнётся удача? На предыдущей стадии турнира она помогла одолеть «АЗ Алкмар».

Топпмёллеру не позавидуешь. С другой стороны, тренер так здорово организовал своих подопечных, что «Айнтрахт» остаётся боеспособным, даже несмотря на кадровые потери. До поражения от «Вердера» он победил крепкий «Штутгарт» (1:0). Помогло удаление, но и до него франкфуртцы смотрелись лучше соперника.

«Айнтрахт» потерпел всего лишь 11 поражений во всех официальных турнирах. Практически все от располагающихся в верхней части турнирной таблицы чемпионата Германии команд. Вряд ли подопечные Топпмёллера отдадут хотя бы один матч проблемным лондонцам.

Ставка: «Айнтрахт» не проиграет за 2.12.