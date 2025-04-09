«Рейнджерс» — «Атлетик». Команда Уильямсов и Вальверде — тёмная лошадка турнира

Баски неприметны, но очень сильны. Могут и выиграть турнир.

10 апреля состоится первый матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Рейнджерс» примет «Атлетик». Встреча пройдёт на стадионе «Айброкс» в Глазго. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Атлетик» 10 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетика» предлагается с коэффициентом 2.20, что составляет приблизительно 45% вероятности. Победа «Рейнджерс» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Рейнджерс» — «Атлетик» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.70.

Прогноз на матч Лиги Европы «Рейнджерс» — «Атлетик» (10.04.2025)

«Рейнджерс» не без труда и не без везения вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Он выиграл только четыре из восьми матчей на групповом этапе, хотя соперники были не очень сложные. Затем повезло с соперником в 1/8 финала. Достался проблемный «Фенербахче» Жозе Моуринью.

И даже такой «Фенербахче» заставил болельщиков светло-синих сильно нервничать. В ответной встрече, хоть она и проходила в Глазго, «жёлтые канарейки» забили два безответных мяча и сравняли счёт по сумме двух встреч. Затем довели дело до серии пенальти.

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» также не может похвастаться успешными выступлениями. Главный конкурент «Селтик» досрочно стал чемпионом. После поражения в матче с «Сент-Мирреном» (0:2) руководство светло-синих прибегло к смене тренера. С 24 февраля должность занимает Барри Фергюсон. Под его руководством команда проиграла два из четырёх предыдущих матчей первенства.

У «Атлетика» дела идут значительно веселее. Команда продолжает прогрессировать под чутким руководством Эрнесто Вальверде. Баски были в шаге от повторения исторической клубной беспроигрышной серии в 18 матчей в Примере в одном сезоне. Выдали 16 встреч без поражений.

«Атлетик» расположился на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отрыв от занимающего пятое место «Бетиса» внушительный – шесть очков. Впрочем, Вальверде может раздобыть путёвку в Лигу чемпионов и другим путём — через победу в Лиге Европы. Шансов выиграть турнир у его команды будет поболее, чем у многих.

Баски скромны и неприметны. Мало забивают, особенно во встречах с соперниками сильнее. В четырёх предыдущих встречах Ла Лиги соорудили всего лишь два гола. Однако у Вальверде мощный козырь в рукаве — выдающаяся оборона. Во всех турнирах его подопечные пропустили только 39 мячей, хотя провели уже больше 40 встреч. Потерпели всего лишь восемь поражений.

Ставка: «Атлетик» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.