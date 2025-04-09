«Легия» — «Челси». Палмер и Мареска – одной ногой в полуфинале

Не одной Лигой чемпионов богаты. На фоне главного евротурнира не забываем и о других. В четверг, 10 апреля, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве, Польша, состоится первый матч четвертьфинала Лиги конференций «Легия» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Легия» — «Челси» 10 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.58, что приблизительно составляет 63% вероятности. Победа «Легии» оценивается в 5.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.30.

Аналитики также прогнозируют, что первый матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Легия» — «Челси» (10.04.2025)

«Челси», конечно же, явный фаворит не только предстоящего матча, но и пары в целом. Как начал лондонский клуб побеждать с 1-го тура общего этапа Лиги конференций, так и не прекращает. Прямо сейчас его победная серия в турнире составляет восемь матчей. И всё идёт к тому, что будет добыта девятая победа подряд.

«Аристократы» достаточно стабильны и на внутренней арене. Из Кубка Англии, к сожалению, вылетели. Зато продолжают борьбу за место в топ-5 английской Премьер-лиги, откуда можно напрямую попасть в Лигу чемпионов. При этом являются фаворитами в борьбе за кубок Лиги конференций.

Из семи последних матчей в разных турнирах подопечные Энцо Марески выиграли пять при единственном поражении в дерби с «Арсеналом», который недавно разгромил мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Ещё была нулевая ничья с «Брентфордом». Однако важнее здесь то, что команда редко пропускает.

На данном отрезке «Челси» пропустил всего два мяча. Забитых тоже мало — всего девять, четыре из которых пришлись на скромнейший «Саутгемптон». И всё же это кажется непосильной задачей для «Легии». Дело в том, что польская команда менее стабильна, хотя зачастую играет против более слабых соперников.

Например, с трудом прошла «Мольде» на прошлой стадии Лиги конференций. А в родной польской Экстралиге занимает всего лишь пятую строчку, отставая от лидера более чем на 10 очков. Усугубляет ситуацию дисквалификации защитников Артура Енджейчика и Яна Зюлковского, регулярно выходящих в старте.

Конечно, о крупной победе здесь говорить не приходится, учитывая невысокую результативность «Челси» и гостевой статус. Однако рассчитывать на скромную рядовую победу лондонский клуб может. На классе, так сказать. Ожидаем что-то вроде 2:0 в пользу более именитого соперника.

Ставка: «Челси» победит «Легию» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.43.