Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Легия — Челси, прогноз и ставка на матч Лиги конференций 10 апреля 2025 года, прямая онлайн-трансляция, результат, счёт

«Легия» — «Челси». Палмер и Мареска – одной ногой в полуфинале
Алексей Анисимов
«Легия» — «Челси»: прогноз на матч
Аудио-версия:
Комментарии
Голов много не будет, но победят гости.

Не одной Лигой чемпионов богаты. На фоне главного евротурнира не забываем и о других. В четверг, 10 апреля, на стадионе «Мейски имени маршала Юзефа Пилсудского» в Варшаве, Польша, состоится первый матч четвертьфинала Лиги конференций «Легия» — «Челси». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Легия» — «Челси» 10 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.58, что приблизительно составляет 63% вероятности. Победа «Легии» оценивается в 5.90, в то время как на ничейный исход можно поставить за 4.30.

Аналитики также прогнозируют, что первый матч получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.77.

Прогноз на первый матч 1/4 финала Лиги конференций «Легия» — «Челси» (10.04.2025)

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси», конечно же, явный фаворит не только предстоящего матча, но и пары в целом. Как начал лондонский клуб побеждать с 1-го тура общего этапа Лиги конференций, так и не прекращает. Прямо сейчас его победная серия в турнире составляет восемь матчей. И всё идёт к тому, что будет добыта девятая победа подряд.

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» победит хоть где-то?! Чего ждать от 1/4 финала Лиги Европы
«Манчестер Юнайтед» победит хоть где-то?! Чего ждать от 1/4 финала Лиги Европы

«Аристократы» достаточно стабильны и на внутренней арене. Из Кубка Англии, к сожалению, вылетели. Зато продолжают борьбу за место в топ-5 английской Премьер-лиги, откуда можно напрямую попасть в Лигу чемпионов. При этом являются фаворитами в борьбе за кубок Лиги конференций.

Из семи последних матчей в разных турнирах подопечные Энцо Марески выиграли пять при единственном поражении в дерби с «Арсеналом», который недавно разгромил мадридский «Реал» в Лиге чемпионов. Ещё была нулевая ничья с «Брентфордом». Однако важнее здесь то, что команда редко пропускает.

На данном отрезке «Челси» пропустил всего два мяча. Забитых тоже мало — всего девять, четыре из которых пришлись на скромнейший «Саутгемптон». И всё же это кажется непосильной задачей для «Легии». Дело в том, что польская команда менее стабильна, хотя зачастую играет против более слабых соперников.

Например, с трудом прошла «Мольде» на прошлой стадии Лиги конференций. А в родной польской Экстралиге занимает всего лишь пятую строчку, отставая от лидера более чем на 10 очков. Усугубляет ситуацию дисквалификации защитников Артура Енджейчика и Яна Зюлковского, регулярно выходящих в старте.

Материалы по теме
Флик в лидерах, Сафонов — сразу за ним. Чего ждать от 1/4 финала Лиги чемпионов
Флик в лидерах, Сафонов — сразу за ним. Чего ждать от 1/4 финала Лиги чемпионов

Конечно, о крупной победе здесь говорить не приходится, учитывая невысокую результативность «Челси» и гостевой статус. Однако рассчитывать на скромную рядовую победу лондонский клуб может. На классе, так сказать. Ожидаем что-то вроде 2:0 в пользу более именитого соперника.

Ставка: «Челси» победит «Легию» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.43.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android