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Лион — Манчестер Юнайтед, прогноз на первый матч 10 апреля, онлайн-трансляция, счёт, ставки на футбол сегодня, во сколько

Экспресс на Лигу Европы с коэффициентом 16.1: «МЮ» недооценивают, Хайкину не повезло
Михаил Коробов
Экспресс на матчи Лиги Европы 10 апреля 2025 года
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А «Атлетик» — тёмная лошадка.

1/4 финала Лиги чемпионов уже стартовала, переключаемся на Лигу Европы. Сегодня, 10 апреля, пройдут четыре первых матча четвертьфинала второго по статусу футбольного евротурнира. Прогноз на каждый — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Рейнджерс» — «Атлетик»

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рейнджерс» не без труда и не без везения вышел в 1/4 финала Лиги Европы. Он выиграл только четыре из восьми матчей на групповом этапе, хотя соперники были не очень сложные. Затем повезло с соперником в 1/8 финала. Достался проблемный «Фенербахче» Жозе Моуринью.

В чемпионате Шотландии «Рейнджерс» также не может похвастаться успешными выступлениями. Главный конкурент «Селтик» досрочно стал чемпионом. После поражения в матче с «Сент-Мирреном» (0:2) руководство светло-синих прибегло к смене тренера. С 24 февраля должность занимает Барри Фергюсон.

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У «Атлетика» дела идут значительно веселее. Команда продолжает прогрессировать под чутким руководством Эрнесто Вальверде. Баски были в шаге от повторения исторической клубной беспроигрышной серии в 18 матчей в Примере в одном сезоне. Выдали 16 встреч без поражений. Они скромны и неприметны. Мало забивают, но добывают результат. Скорее всего, так будет и теперь.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Для «Тоттенхэма» сезон складывается совсем плохо. Команда выиграла всего-навсего 22 из 48 матчей во всех официальных турнирах. Расположилась на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии и вряд ли преуспеет в Лиге Европы. Слишком низкое качество игры у подопечных Ангелоса Постекоглу.

Пределом возможностей нынешнего «Тоттенхэма» видятся победы в матчах с явными аутсайдерами и нестабильными середняками. Франкфуртский «Айнтрахт» ни к одной из этих категорий не относится. Он-то как раз проводит замечательный сезон. Занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги и претендует на попадание в Лигу чемпионов.

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Топпмёллеру не позавидуешь из-за травм в составе. С другой стороны, тренер так здорово организовал своих подопечных, что «Айнтрахт» остаётся боеспособным, даже несмотря на кадровые потери. Франкфуртцы потерпели всего лишь 11 поражений во всех официальных турнирах в этом сезоне. Едва ли проиграют проблемному «Тоттенхэму».

Прогноз на матч «Лион» — «Манчестер Юнайтед»

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лион
Лион, Франция
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После назначения Паулу Фонсеки результаты «Лиона» пошли на улучшение. Команда выиграла шесть из восьми предыдущих матчей Лиги 1. Поднялась на пятую строчку. Отставание от занимающего третье место «Монако» — всего два очка. О работе в «Милане» тренер если и вспоминает, то как о страшном сне.

«Лион» стал сильнее, но и «Манчестер Юнайтед» не бездельничал. Долго Рубен Аморим не мог донести свои идеи до футболистов, однако его старания не были напрасными. На предыдущей стадии турнира манкунианцы победили «Реал Сосьедад». На выезде сыграли с басками вничью — 1:1, дома разгромили — 4:1.

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Тренер усовершенствовал рисунок игры «Манчестер Юнайтед». Стало гораздо больше надёжности в обороне и остроты в атаке. К слову, заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТМ 4.5 мяча, можно с коэффициентом 2.16. Явного фаворита нет. Всё решится в ответной встрече. Первая уйдёт на разведывание обстановки и поиск слабых мест.

Прогноз на матч «Будё-Глимт» — «Лацио»

Лига Европы . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Несколько лет назад «Будё-Глимт» разгромил «Рому» Жозе Моуринью со счётом 6:1 в Лиге конференций. Теперь в соперниках у подопечных Хьетиля Кнутсена другой римский клуб. На этот раз сотворить сенсацию будет сложнее. Во-первых, теперь нет преимущества в виде недооценки со стороны соперников. Во-вторых, ставки возросли, класс турнира выше. В-третьих, «Лацио» захочет быть лучше «Ромы».

На предыдущих стадиях «молнии» не без труда победили «Твенте» и «Олимпиакос». Особый вклад внёс Никита Хайкин. В четырёх встречах российский голкипер совершил 17 сейвов. Его потрясающая игра давала команде эмоциональную подпитку, уверенность в надёжности за спиной.

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Загвоздка в том, что нападающие «Лацио» обладают более высоким уровнем исполнительского мастерства, нежели форварды «Твенте» и «Олимпиакоса». Команда в чемпионате Италии проиграла только один из девяти последних матчей. Одно плохо — результативность куда-то пропала. Заключить пари на Х2 + ТМ 3.5 мяча можно с коэффициентом 1.88.

Экспресс на матчи Лиги Европы 10 апреля 2025 года

  • Ставка 1: «Атлетик» не проиграет «Рейнджерс» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.
  • Ставка 2: «Айнтрахт» не проиграет «Тоттенхэму» за 2.12.
  • Ставка 3: обе забьют и тотал меньше 4.5 мяча в матче «Лион» — «МЮ» за 2.16.
  • Ставка 4: «Лацио» не проиграет «Будё-Глимт» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.88.

Общий коэффициент: 1.88 х 2.12 х 2.16 х 1.88 = 16.1.

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