Экспресс на Лигу конференций: «Челси» подтверждает статус фаворита

Не хватает Лиги чемпионов и Лиги Европы? Выход есть! Сегодня, 10 апреля, состоятся первые матчи 1/4 финала Лиги конференций — третьего по статусу футбольного евротурнира. Прогнозы — в экспрессе на «Чемпионате».

Прогноз на матч «Легия» — «Челси»

«Челси», конечно же, явный фаворит не только предстоящего матча, но и пары в целом. Как начал лондонский клуб побеждать с 1-го тура общего этапа Лиги конференций, так и не прекращает. Прямо сейчас победная серия составляет восемь матчей. И всё идёт к тому, что будет добыта девятая победа.

Конечно, о крупной победе здесь говорить не приходится, учитывая невысокую результативность «Челси» и гостевой статус. Однако рассчитывать на скромную рядовую победу лондонский клуб может. На классе, так сказать. Ожидаем что-то вроде 2:0 в пользу более именитого соперника.

«Легия» нестабильна, хотя зачастую играет против более слабых соперников. С трудом прошла «Мольде» на прошлой стадии Лиги конференций. А в родной Экстралиге занимает всего лишь пятую строчку, отстав от лидера более чем на 10 очков. Усугубляет ситуацию дисквалификация защитников Артура Енджейчика и Яна Зюлковского, регулярно выходящих в старте.

Прогноз на матч «Бетис» — «Ягеллония»

«Бетис» является одним из трёх главных претендентов на победу в Лиге конференций. Прямо сейчас команда идёт на довольно удачно серии. Выиграла шесть из восьми последних матчей в разных турнирах и с разными по силе соперниками при двух ничьих. Даже отобрала очки у «Барселоны» (1:1) и «Реала» (2:1).

В 1/4 финала Лиги конференций испанскому клубу, конечно, повезло. Польская «Ягеллония» даже не на первом месте в чемпионате Польши, а в 1/8 финала Лиги конференций не без везения прошла бельгийский «Серкль Брюгге». В первом домашнем матче выиграла со счётом 3:0, а на выезде уступила со счётом 0:2.

«Бетис» — совсем другого поля ягода, должен уверенно побеждать на своём поле. В качестве ставки можно взять Ф1 (-1.5) или П1 через тотал больше 2.5 мяча. Подопечные Мануэля Пеллегрини в последнее время много забивают, а у польской команды есть определённые проблемы с выездными матчами.

Экспресс на матчи Лиги конференций 10 апреля 2025 года

Ставка 1: «Челси» победит «Легию» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.43.

«Челси» победит «Легию» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.43. Ставка 2: «Бетис» победит «Ягеллонию» с форой (-1.5) за 1.79.

Общий коэффициент: 2.43 х 1.79 = 4.34.