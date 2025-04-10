«Спартак» — «Динамо» Махачкала. Станкович пускается в погоню за «Краснодаром»

11 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором московский «Спартак» примет махачкалинское «Динамо». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Спартак» — «Динамо» Мх 11 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.53, что составляет приблизительно 65% вероятности. Победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 6.90. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.

В то же время аналитики считают, что матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.05. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.14.

Прогноз на матч чемпионата России «Спартак» — «Динамо» Махачкала (11.04.2025)

Разгромив «Ростов» (3:0), «Спартак» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Краснодара» составляет пять очков. Немало, но всё может измениться в один момент. Надежды на победу в первенстве подопечные легендарного Деяна Станковича не теряют.

Подпортили красно-белым статистику и турнирный расклад поражение от «Рубина» (1:2) и ничья с «Ахматом» (1:1). Если бы обыграли казанцев и грозненцев, победная серия в РПЛ составляла бы 11 встреч. И вот вопрос — не потеряют ли очки снова во встрече с аутсайдером?

Махачкалинское «Динамо» — далеко не самый удобный соперник. У многих возникают с ним проблемы из-за того, что Хасанби Биджиев прекрасно организовал игру в обороне. В 23 встречах чемпионата России его подопечные пропустили только 25 мячей. Со «Спартаком» в первом круге сыграли вничью — 1:1.

Впрочем, махачкалинцы очень зависимы от поддержки родных болельщиков. Дома выступают с особым рвением и воодушевлением, в гостях же совсем невзрачны. Выиграли только 1 из 11 выездных матчей в РПЛ. Забили всего-навсего четыре мяча, в то время как пропустили — 14.

И «народная команда» потеряла очки во встречах с «Рубином» и «Ахматом» в гостях. Дома лучше подопечных Станковича не выступает ни один клуб РПЛ. Красно-сине-белые выиграли 9 из 12 матчей первенства. Забили 28 мячей, пропустили всего восемь. Как видно, надёжности в защите у них тоже предостаточно.

Вряд ли встреча получится слишком результативной, но победить красно-белые должны. П1 + ТМ 3.5 мяча принимается за 2.07. Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что после перерыва у «Спартака» неровные результаты и мало забивает Манфред Угальде.

Дело ведь не только в сложных выездных матчах. Между неудачно сложившимися играми затесалась победа над «Зенитом» (2:1). Станкович тщательно готовил подопечных ко встрече с петербуржцами. Дальше будет попроще. Вполне вероятно, «народная команда» организует новую победную серию.

Ставка: победа «Спартака» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.07.