«Удинезе» — «Милан». Когда нестабильность — это круто

11 апреля в матче 32-го тура итальянской Серии А «Удинезе» примет «Милан». Встреча пройдёт на стадионе «Блюэнерджи» в Удине, стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Удинезе» — «Милан» 11 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Милана» предлагается с коэффициентом 2.00, что равно 50% вероятности. Победа «Удинезе» оценивается коэффициентом 3.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Удинезе» — «Милан» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.86. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.71.

Прогноз на матч 32-го тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Милан» (11.04.2025)

«Удинезе» чередует чёрные полосы с белыми, оправдывая собственное прозвище. Своего рода контрастный душ. Пока что идёт холодная вода. В четырёх предыдущих встречах Серии А «маленькие зебры» сыграли вничью с «Лацио» (1:1), уступили «Вероне» (0:1), «Интеру» (1:2) и «Дженоа» (0:1).

Отпор команда Косты Руньяича дала «Лацио» и «Интеру». Создала много моментов, могла забить больше. И совершенно безлико выступила во встречах с «Вероной» и «Дженоа». Тот случай, когда статус гранда не выгоден «Милану». Ко встрече с «россонери» подготовка у «маленьких зебр» будет основательная. Тем более что матч пройдёт в Удине.

Желание подопечных Руньяича прервать чёрную полосу и порадовать родных болельщиков предвосхищает большие трудности для крайне нестабильного «Милана». Несмотря на большое количество кадровых потерь, «маленькие зебры» очень опасны. Будьте внимательны на стандартах, «россонери»! Экс-футболист ЦСКА Яка Бийол и другие защитники «Удинезе» часто выигрывают борьбу на втором этаже.

Вот уж чего-чего, а внимательности и слаженности действий в защите «Милану» очень не хватает. Постоянно футболисты допускают позиционные ошибки и нередко «привозят» на ровном месте. Из-за простейших оплошностей чуть не проиграли «Фиорентине» (2:2) во встрече предыдущего тура Серии А. «Лилии» забили четыре гола, но самые красивые из них, к сожалению, были отменены.

Если бы не Майк Меньян, «Милан» проиграл бы разгромно. Вратарь «Фиорентины» Давид де Хеа тоже выручал, но не так много, как француз. Хоть Меньян и старается, «россонери» пропустили в каждом из семи предыдущих матчей чемпионата Италии. Только в одном из них, с «Комо» (2:1), в сетку их ворот прилетело меньше двух голов.

У Сержиу Консейсау неплохо получается ставить игру в атаке, однако на своей половине поля полный караул. Ставка на ТБ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 1.86. Фаворита выявить сложно, но на верх по голам можно рассчитывать смело. В Серии А на двоих соперники забили 83 мяча и пропустили лишь на четыре меньше. Кажется, будет очень интересный матч.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.86.