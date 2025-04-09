Алекс Волкановски — Диего Лопес: неубедительно, ну и что? Победа есть победа!

В ночь с 12 на 13 апреля в Майами (США) пройдёт турнир UFC 314. Главным его событием станет титульный бой в полулёгком весе между австралийцем Александром Волкановски и бразильцем Диего Лопесом. Спасибо нужно сказать Илии Топурии, который добровольно освободил титул. Кто же завладеет поясом? Начало боя запланировано на 8:00 мск.

Посмотреть трансляцию турнира UFC 314 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры отдают небольшое преимущество австралийцу, предлагая коэффициент 1.69 на его победу и 2.22 — на Лопеса. Ничья маловероятна, на неё можно поставить за 53.00.

На ТБ 3.5 раунда дают котировку 1.51, а обратный исход доступен за 2.48.

Алекс Волкановски нуждается в перезагрузке. Конечно, если хочет ещё попылить в UFC и тем более владеть чемпионским титулом. Великий проиграл Исламу Махачеву и Илии Топурии, причём поражения были настолько безнадёжными, что все вокруг сразу заговорили, что австралийцу пора заканчивать.

Конечно, Алекс уже не в праймовом состоянии, но и соперники в последних его поединках были элитные. С оппонентами такого калибра ему соперничать действительно очень сложно. А вот Диего Лопес — вполне себе по силам.

Бразилец, конечно, неплох в последнее время. Идёт на серии из пяти побед, в последних двух боях решениями победил Дэна Иге и Брайана Ортегу. Рекорд хороший, но смущает то, что Диего пока не выходил в октагон против элитных бойцов. Все, кого он побеждал — добротные, крепкие середняки. А вот Мовсару Евлоеву два года назад Лопес проиграл без всяких шансов. Кстати, Евлоев уверен, что у Волкановски не возникнет проблем в предстоящем поединке.

Бразилец получил свой шанс, однако есть ощущение, что он и сам не знает, как им распорядиться. Кажется, что стоило бы пытаться измотать Алекса, но опыта пятираундовых боёв у Лопеса почти нет. Так что распределить силы на весь поединок уже станет проблемой. В технике у Волкановски тоже будет преимущество. За Лопеса универсальность — он неплох и в стойке, и на земле, тем не менее не обладает какими-то супернавыками, к которым Алекс не сможет привыкнуть.

Вот и остаётся уповать только на то, что Великий совсем растерял форму. Главной проблемой Алекса в последних боях было то, что он застаивался на одном месте, терял в движении. Конечно, в команде Волкановски работают профессионалы, на ошибки ему указали. В рубку тоже не стоит ввязываться, хотя Лопес не самый серьёзный ударник.

Победа Волкановски читается, хоть букмекеры и дают бразильцу неплохие шансы на успех. Если же говорить о длительности боя, то вполне возможно, что мы увидим полный поединок. Всё же Лопес и должен быть конкурентоспособен в плане выносливости. Ну уж по крайней мере уходить за отметку в 3.5 раунда. Алекс форсировать события тоже не будет, ему важно победить, завоевать титул, а не показывать себя. На полный бой дают очень приличные 2.15. Это выглядит хорошей ставкой. На ней и остановимся.

Ставка: полный бой за 2.15.