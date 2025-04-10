«Вашингтон» — «Каролина». Овечкин побил рекорд, но это только начало!

Пока в КХЛ вовсю гремит стадия плей-офф, в НХЛ только подходят к завершению регулярного чемпионата. Впрочем, осталось совсем немного. В пятницу, 11 апреля, на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне состоится матч «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз». Стартовое вбрасывание запланировано на 2:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 11 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 2.55, в то время как победа «Каролина Харрикейнз» по итогам трёх периодов оценивается в 2.36. Разница в вероятности составляет приблизительно 3%.

Если соперникам потребуется овертайм, сыграет коэффициент 4.20. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 8.60. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей в матче. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.77.

Прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (11.04.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 11 апреля 2025, пятница. 02:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Александр Овечкин сделал это! Побил «вечный» рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В прошлом матче «Вашингтон Кэпиталз» гостил у «Нью-Йорк Айлендерс» и потерпел поражение со счётом 1:4. Единственную шайбу в составе гостей забросил российский форвард, и она стала для него 895-й в карьере в регулярных чемпионатах.

Теперь, когда всё позади, «Вашингтон» может сосредоточиться на концовке и начать подготовку к плей-офф. Всё же столичный клуб с отрывом лидирует в своём дивизионе, а в сводной таблице лиги до сих пор может стать первым. Вопрос о его участии в борьбе за Кубок Стэнли давно не стоит. Однако определённые проблемы есть.

В первую очередь тренерскому штабу необходимо обратить внимание на защиту. Из-за стремления играть в атаку, чтобы Овечкин побил рекорд, «столичные» жертвовали обороной. За шесть последних матчей они пропустили 27 шайб, в среднем по 4,5. Мягко говоря, многовато для того, кто претендует на титул.

Кроме того, не помешало бы вернуться к победам перед первым раундом плей-офф. В семи последних матчах «Кэпиталз» проиграли пять раз, приятного мало. Благо такая возможность будет. Дело в том, что «Каролина Харрикейнз» переживает серию поражений в гостях: три выезда подряд — три проигрыша с общим счётом 4:13.

Плюс «Вашингтон» наверняка захочет взять реванш, после того как проиграл в Роли со счётом 1:5. «Харрикейнз» в принципе в этом сезоне посредственно проводят выездные матчи, а потому повторить успех в гостях у «Кэпиталз», которые хороши дома, вряд ли смогут. Ждём победу хозяев любым способом.

Скорее всего, заброшенных шайб будет достаточно много. Не исключено, что сумеет отличиться и Александр Овечкин. Рекорд побит, эмоциональное давление теперь гораздо ниже. Да и внимание защитников может быть не такое, как раньше. В общем, шансы обновить рекорд наверняка будут.

Ставка: победа «Вашингтона» с учётом ОТ и буллитов за 1.97.