«Локомотив» — «Авангард», первый матч. Начнёт Ярославль

У омичей не было времени залечить раны и восполнить запас сил после «Металлурга».

11 апреля состоится первый матч 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором ярославский «Локомотив» примет омский «Авангард». Встреча пройдёт на стадионе «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» 11 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.81, что составляет примерно 55% вероятности. Победа «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается коэффициентом 4.10. Поставить на ничью можно за 3.90.

Вместе с тем аналитики ожидают, что первая встреча серии «Локомотив» — «Авангард» не получится результативной. Тотал меньше 4.5 шайбы оценивается коэффициентом 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — коэффициентом 2.05. Если каждая команда забьёт во всех периодах, сыграет коэффициент 18.0.

Прогноз на первый матч 1/4 финала плей-офф КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Авангард» Омск (11.04.2025)

В первом раунде «Локомотив» легко разделался с нижегородским «Торпедо» — 4-0. Все встречи серии выиграл в основное время. Больше недели у Игоря Никитина было на анализ уязвимых мест «Авангарда», в то время как у его команды таковых даже не выявилось. Ярославль — неприступная крепость, на первый взгляд.

У железнодорожников отменная глубина состава, очень надёжный голкипер и восхитительно систематизированная защита. Суммарно в регулярке и первом раунде плей-офф ярославцы пропустили меньше 130 шайб. Большую часть получили, когда ворота защищали сменщики Даниила Исаева.

В этом сезоне «Авангард» дважды пытался победить «Локомотив» — в обоих случаях потерпел неудачу. В гостях проиграл со счётом 2:3, дома — 3:5. С другой стороны, это было ещё до назначения Ги Буше. Канадский специалист, в свою очередь, модифицировал игру омичей.

«Ястребы» волшебно провели заключительную часть регулярки, а в первом раунде Кубка Гагарина обыграли действующего чемпиона «Металлург» со счётом 4-2. Идеи Буше прижились очень быстро. Многие хоккеисты из нижних звеньев заметно прибавили, стали чаще выигрывать микроматчи.

А тут ещё главная звезда «Авангарда» Владимир Ткачёв оправился от травмы и вовсю набирает форму. Заброшенная им шайба стала победной в третьем матче с «Металлургом» (2:1 ОТ). Такое, разумеется, вдохновляет. У омичей явно есть характер и отлично работает бригада большинства. Это опасный соперник.

И всё же к первому матчу «Локомотив» подходит в качестве фаворита. Во-первых, встреча пройдёт в Ярославле. Поддержка родных трибун даст преимущество. Во-вторых, пока железнодорожники восстанавливались и готовились, омичи приносили себя в жертву ради победы в серии с «Металлургом». Обошлось без серьёзных кадровых потерь, но запасы энергии исчерпались.

Ставка: победа «Локомотива» за 1.81.