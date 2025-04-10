Грузин совершил восемь сейвов в матче с «Реалом». Гостям будет сложно.

«Валенсия» — «Севилья». С Мамардашвили — хоть на край света

11 апреля в матче 31-го тура испанской Примеры «Валенсия» примет «Севилью». Встреча пройдёт на стадионе «Месталья» в Валенсии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Валенсия» — «Севилья» 11 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Валенсии» предлагается с коэффициентом 2.33, что равно приблизительно 42% вероятности. Победа «Севильи» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии за 3.10.

В то же время аналитики считают, что матч «Валенсия» — «Севилья» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.38. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Севилья» (11.04.2025)

Карлос Корберан возвращает «Валенсии» статус одного из сильнейших клубов Испании. «Летучие мыши» проиграли только 2 из 12 предыдущих матчей чемпионата Испании. Поднялись с последнего места на безопасную 14-ю строчку в турнирной таблице первенства и горя не знают.

Во встрече предыдущего тура Примеры «оранжевые» сенсационно победили на выезде мадридский «Реал» (2:1). Историческое событие! Впервые за 16 лет выиграли на «Сантьяго Бернабеу». Карло Анчелотти заявил, что «Валенсия» проделала фантастическую работу. Действительно, прибавила здорово.

Особой похвалы заслуживает поймавший кураж Георгий Мамардашвили, арендованный «летучими мышами» у «Ливерпуля». В матче со «сливочными» грузинский голкипер совершил восемь сейвов. Был признан лучшим игроком встречи. Ох и трудно же севильцам будет забить в предстоящем матче.

Выезд в Валенсию был сложным испытанием для всех, даже когда «летучие мыши» были в ужасном виде. Для севильцев они являются далеко не самым удобным соперником. Красно-белые выиграли только одну из шести предыдущих очных встреч. И только в одной из этих игр на двоих соперники забили больше двух голов.

Скорее всего, и в этот раз будет либо 0:0 или 1:1. Либо же победа «Валенсии» с минимальным счётом. Севильцы выиграли всего-навсего 4 из 15 матчей чемпионата Испании в качестве гостевой команды. Одолели нестабильных середняков и явных аутсайдеров. «Валенсия» — середняк, но уже чуть более стабильный.

Игра с «Реалом» отняла немало сил у «Валенсии», однако «Севилья» потратила ещё больше энергии, причём впустую. В трёх предыдущих турах Примеры красно-белые уступили «Атлетику» из Бильбао (0:1), «Бетису» (1:2) и мадридскому «Атлетико» (1:2). Вряд ли получится набрать больше одного очка в Валенсии.

Ставка: «Валенсия» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.