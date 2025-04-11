«Рубин» — «Локомотив». Очередная запара для Галактионова

12 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» примет «Локомотив». Встреча пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Рубин» — «Локомотив» 12 апреля 2025 года

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 2.13, что составляет приблизительно 46% вероятности. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.60. Ничейный исход можно найти в линии тоже за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Рубин» — «Локомотив» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93, тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73.

Прогноз на матч чемпионата России «Рубин» — «Локомотив» (12.04.2025)

«Рубин» мёртвой хваткой вцепился в место в середине турнирной таблицы РПЛ. Рашид Рахимов вкладывает в работу всю душу. Сохранять мотивацию подопечных непросто, ведь глобальных целей не стоит. Отрыв от зоны вылета такой же большой, как и отставание от лидеров. Где взять силы на концовку?

Выручает прекрасная дисциплина. Рахимов прагматичен и требователен. Никому не даёт поблажек, не позволяет расслабляться. Брак в игре казанцев — нечастое явление. Очень слаженно обороняются, сравнительно немного пропускают. В среднем 1,4 мяча за встречу в чемпионате России.

«Рубин» мог бы претендовать на большее, чем статус середняка РПЛ, если бы у Рахимова было больше ресурсов. У тренера дефицит элитных исполнителей. Если бы не техничный Мирлинд Даку, результативность была бы совсем никудышной. Забивают казанцы реже, чем пропускают (в среднем 1,3 гола за матч в первенстве).

У «Локомотива» мощи в атаке будет поболее. Сверкает восходящая звезда Алексей Батраков. Забитый им мяч помог отнять очки у «Зенита» (1:1) во встрече предыдущего тура чемпионата России. Подняться выше в таблице это не помогло, красно-зелёные остались на шестом месте. Но всё равно приятно.

Будь лучше реализация и меньше простых ошибок на своей половине поля, железнодорожники вполне могли бы участвовать в чемпионской гонке. Ещё совсем недавно отставание от лидирующего «Краснодара» было небольшим. Сейчас оно уже гигантское, составляет 11 очков.

Подопечные Михаила Галактионова выиграли только один из шести предыдущих матчей чемпионата России. Неудобные соперники, сложные выездные матчи. Много ничьих (4). После выезда в Казань может стать ещё на одну больше. Впрочем, лучше проверить ТМ 2.5 мяча за 1.93.

Лишь одна из девяти предыдущих очных встреч в Казани получилась результативной. Подгоняемые поддержкой родных болельщиков подопечные Рахимова наверняка навяжут свои правила игры. Большое количество забитых мячей в них не входит. Москвичи выиграли только 4 из 11 выездных встреч РПЛ. Не факт, что смогут набрать очки в этот раз.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.93.