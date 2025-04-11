«Ахмат» — «Ростов». Прямо как в первом круге

12 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Ахмат» примет «Ростов». Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Ахмат» — «Ростов» 12 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ахмата» предлагается с коэффициентом 2.40, что составляет приблизительно 41% вероятности. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

В то же время аналитики считают, что матч «Ахмат» — «Ростов» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72, тотал больше 2.5 мяча — тоже с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

Прогноз на матч чемпионата России «Ахмат» — «Ростов» (12.04.2025)

Сергей Ташуев спасает «Ахмат» от вылета в Первую лигу. Беспроигрышная серия насчитывает семь встреч. Грозненцы отняли очки у московского «Динамо» (1:1), «Рубина» (2:1), «Локомотива» (1:1) и «Спартака» (0:0). Поднялись на 13-ю строчку в турнирной таблице первенства.

И вот в соперниках опять сильная команда. Однако грозненцы не боятся и не унывают. Ташуев проделал впечатляющую работу. Его подопечные демонстрируют красивый командный футбол, качественно обороняются и классно конструируют атаки. Плохо только, что завершение частенько подводит.

Впрочем, у «Ростова» с реализацией дела обстоят ещё хуже. Команда третья в лиге по xG, но по результативности лишь седьмая. Немало возможностей отличиться было у подопечных Джонатана Альбы во встрече предыдущего тура РПЛ со «Спартаком» (0:3). Даже в меньшинстве создали несколько голевых моментов. Однако так и не сумели забить.

Впрочем, раз на раз не приходится. В целом плохая реализация не сильно портит жизнь жёлто-синим. Они проиграли только 2 из 10 последних матчей чемпионата России. Дважды отняли очки у московского «Динамо» (в обоих случаях 1:1), победили ЦСКА (2:1) и «Акрон» (3:2). Солидный список.

Встреча в Грозном будет интересной и насыщенной событиями. Фаворита выявить сложно. Соперники на ходу. Здорово комбинируют, создают моменты и цепляются за хорошие результаты. Не исключено, что будет ничья. Проверим лучше «обе забьют» с коэффициентом 1.87.

Встреча в первом круге завершилась со счётом 3:2 в пользу грозненцев. Вряд ли в этот раз голов будет так же много, но как минимум по одному разу должны друг друга огорчить. Отсиживаться в обороне совсем не в их духе этих команд, они всегда нацелены на ворота оппонента.

Ставка: обе забьют за 1.87.