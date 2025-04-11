«Леганес» — «Барселона». Месть Флика и Левандовского будет жестока

12 апреля в матче 31-го тура испанской Примеры «Леганес» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Примеры «Леганес» — «Барселона» 12 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.33, что составляет приблизительно 75% вероятности. Победа «Леганеса» оценивается коэффициентом 8.70. Ничейный исход можно найти в линии за 6.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Леганес» — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.72.

Прогноз на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Барселона» (12.04.2025)

Встреча в первом круге ознаменовалась сенсационной победой «Леганеса» со счётом 1:0. Сработали тактика мелкого фола и точечный удар по слабым местам «Барселоны». Аутсайдеру стоит отдать должное. Отлично подготовился и на характере зацепился за очки на выезде.

Однако также надо сказать, что каталонцы переживали кризисный период. Много травм, проблемы психологического характера, не лучший тонус лидеров. Всё это Ханс-Дитер Флик переборол и привёл сине-гранатовых к победе в Суперкубке Испании. После этого началась совсем другая глава в их истории.

Разгромив на днях дортмундскую «Боруссию» (4:0) в Лиге чемпионов, каталонцы продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 22 встреч. Отличилась вся тройка нападения каталонцев. Первым забил возглавляющий гонку лучших бомбардиров турнира Рафинья, затем дубль оформил Роберт Левандовски, а в конце отличился вундеркинд Ламин Ямаль.

Каталонцы могли забить ещё больше. Несколько шикарных спасений совершил голкипер «Боруссии» Грегор Кобель. Как же мощна атака «Барселоны»! Оборону даже очень сильных соперников щёлкает как орехи. Во всех турнирах забито уже 145 голов. Левандовски записал на свой счёт 40 из них. Поляк на пике формы.

В этот раз у «Леганеса» просто нет шансов. Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, команда выиграла лишь 1 из 10 предыдущих матчей Примеры. Ничьих за этот период три. Опустилась на 18-ю строчку в турнирной таблице. Шансов избежать вылета в Сегунду становится всё меньше.

«Барселона» набрала шикарный ход, намеревается взять квадрупл. Лидирует в чемпионате Испании. Отрыв от «Реала» составляет четыре очка и может увеличиться. Мадридцам нужно отквитать у «Арсенала» три мяча во избежание вылета из Лиги чемпионов. То есть у них совсем нет времени готовиться к выезду в Виторию.

В то время как каталонцы заготовили шикарную почву для ответной игры с «Боруссией». Могут спокойно сосредоточиться на внутренней арене и конкретно на «Леганесе». Кроме того, есть возможность взять реванш. В общем, ждём победу хозяев плюс тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Барселоны» и тотал больше 2.5 мяча за 1.75.