«Бавария» — «Боруссия» Дортмунд. Необычно, непривычно

12 апреля состоится матч 29-го тура немецкой Бундеслиги, в котором на стадионе «Арена Мюнхен» «Бавария» примет дортмундскую «Боруссию». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд 12 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.45, что составляет около 68% вероятности. Победа дортмундской «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.70. Ничейный исход можно найти в линии за 5.50.

В то же время аналитики уверены, что матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.39. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.53.

Прогноз на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд (12.04.2025)

В другое время встреча носила бы принципиальный характер. Не первый год дортмундская «Боруссия» пытается оспорить право «Баварии» на престол немецкого футбола. В этом сезоне точно не получится. Мюнхенцы лидируют, дортмундцы же располагаются на восьмом месте. Увы.

«Бавария» при этом показывает доминирующий футбол и много забивает — в среднем 2,8 мяча за встречу в Бундеслиге. То есть всё как полагается гегемону. Дортмундскую «Боруссию» же сильно штормит. Чёрно-жёлтые проиграли четыре из восьми предыдущих матчей чемпионата Германии и находятся не в лучшем состоянии.

В принципе, результаты в первенстве уже не так важны, ведь ловить там особо нечего. Куда хуже то, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «шмели» разгромно уступили «Барселоне» (0:4).

Откровенно говоря, «Баварии» тоже сейчас совсем не до встречи с дортмундской «Боруссией». В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов она уступила на своём поле «Интеру» (1:2). Поездка в Милан теперь будет вдвойне сложнее. Готовиться к ней надо основательно. Ну и что за дерби нас ждёт? Ни настроя, ни мотивации — скукота? Похоже на то!

Тем не менее в победу «Баварии» верится больше. Ей нельзя терять очки. Отрыв от «Байера» шесть очков. С одной стороны, прилично. С другой стороны, одно поражение — и станет тревожно. Кроме того, встреча пройдёт в Мюнхене. Крайне нежелательно расстраивать болельщиков. Тем более после поражения от «Интера». П1 + ТБ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 1.82.

Укрепляет уверенность в победе мюнхенцев то, что для дортмундцев это третий подряд выезд. Времени перевести дух и подготовиться нет совсем, и соперники очень сложные. Энергоресурсы исчерпаны, да ещё и эмоциональное состояние подавленное. В общем, итог предсказуем, что тоже не характерно для этого дерби.

Ставка: победа «Баварии» + тотал больше 2.5 мяча за 1.82.