Экспресс с коэффициентом 7.81: «Спартак» в чемпионской гонке, у «Милана» — караул

Еврокубки позади, готовимся к горячему уикенду. Сегодня, 11 апреля, среди прочих состоятся футбольные матчи в разных европейских чемпионатах. Выбрали самые интересные и составили для вас экспресс.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Махачкала

Разгромив «Ростов» (3:0), «Спартак» вернулся на вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от «Краснодара» составляет пять очков. Немало, но всё может измениться в один момент. Надежды на победу в первенстве подопечные легендарного Деяна Станковича не теряют.

Махачкалинское «Динамо» — далеко не самый удобный соперник. У многих возникают с ним проблемы из-за того, что Хасанби Биджиев прекрасно организовал игру в обороне. В 23 встречах чемпионата России его подопечные пропустили только 25 мячей. Со «Спартаком» в первом круге сыграли вничью — 1:1.

Однако махачкалинцы очень зависимы от поддержки родных болельщиков. Дома выступают с особым рвением и воодушевлением, в гостях же совсем невзрачны. «Спартак», в свою очередь, должен взбодриться победой. Вряд ли встреча получится слишком результативной, но выиграть красно-белые могут. П1 + ТМ 3.5 мяча принимается за 2.07.

Прогноз на матч «Удинезе» — «Милан»

«Удинезе» чередует чёрные полосы с белыми, оправдывая собственное прозвище. Своего рода контрастный душ. Пока что идёт холодная вода. В четырёх предыдущих встречах Серии А «маленькие зебры» сыграли вничью с «Лацио» (1:1), уступили «Вероне» (0:1), «Интеру» (1:2) и «Дженоа» (0:1). Отпор команда Косты Руньяича дала «Лацио» и «Интеру». Создала много моментов, могла забить больше.

Тот случай, когда статус гранда не выгоден «Милану». Ко встрече с «россонери» подготовка у «маленьких зебр» будет основательная. Тем более что матч пройдёт в Удине. Желание подопечных Руньяича прервать чёрную полосу и порадовать родных болельщиков предвосхищает большие трудности для крайне нестабильного «Милана».

У Сержиу Консейсау неплохо получается ставить игру в атаке, однако на своей половине поля полный караул. Ставка на ТБ 2.5 мяча принимается с коэффициентом 1.86. Фаворита выявить сложно, но на «верх» по голам можно рассчитывать смело. В Серии А на двоих соперники забили 83 мяча и пропустили лишь на четыре меньше. Кажется, будет очень интересный матч.

Прогноз на матч «Валенсия» — «Севилья»

Карлос Корберан возвращает «Валенсии» статус одного из сильнейших клубов Испании. «Летучие мыши» проиграли только 2 из 12 предыдущих матчей чемпионата Испании. Поднялись с последнего места на безопасную 14-ю строчку в турнирной таблице первенства и горя не знают.

Во встрече предыдущего тура Примеры «оранжевые» сенсационно победили на выезде мадридский «Реал» (2:1). Историческое событие! Впервые за 16 лет выиграли на «Сантьяго Бернабеу». Особой похвалы заслуживает поймавший кураж Георгий Мамардашвили, совершивший восемь сейвов.

Выезд в Валенсию был сложным испытанием для всех, даже когда «летучие мыши» были в ужасном состоянии. Для севильцев они являются далеко не самым удобным соперником. Красно-белые выиграли только одну из шести предыдущих очных встреч. И только в одной из этих игр на двоих соперники забили больше двух голов. Скорее всего, и в этот раз будет либо 0:0 или 1:1.

Экспресс на матчи 11 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Спартака» в матче с «Динамо» Их + тотал меньше 3.5 мяча за 2.07.

победа «Спартака» в матче с «Динамо» Их + тотал меньше 3.5 мяча за 2.07. Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Удинезе» — «Милан» за 1.86.

тотал больше 2.5 мяча в матче «Удинезе» — «Милан» за 1.86. Ставка 3: «Валенсия» не проиграет «Севилье» + тотал меньше 2.5 мяча за 2.03.

Общий коэффициент: 2.07 х 1.86 х 2.03 = 7.81.