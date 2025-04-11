Экспресс на Кубок Гагарина: «Локомотив» непобедим, «Спартак» в беде

Пока футбольные фанаты готовятся к уикенду, поклонники хоккея следят за развитием событий в Кубке Гагарина. Сегодня, 11 апреля, состоятся первые матчи четвертьфинала. Авторы «Чемпионата» подготовили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»

В первом раунде «Локомотив» легко разделался с нижегородским «Торпедо» — 4-0. Все встречи серии выиграл в основное время. Больше недели у Игоря Никитина было на анализ уязвимых мест «Авангарда», в то время как у его команды таковых даже не выявилось. Ярославль — неприступная крепость на первый взгляд.

У железнодорожников отменная глубина состава, очень надёжный голкипер и восхитительно систематизированная защита. Суммарно в регулярке и первом раунде плей-офф ярославцы пропустили меньше 130 шайб. Большую часть получили, когда ворота защищали сменщики Даниила Исаева. Сейчас голкипер в порядке.

В этом сезоне «Авангард» дважды пытался победить «Локомотив» — в обоих случаях потерпел неудачу. С приходом Ги Буше омичи преобразились, но в первом матче с ярославцами будут андердогами. Во-первых, встреча пройдёт в Ярославле. Во-вторых, пока соперник восстанавливался и готовился, они приносили себя в жертву ради победы в серии с «Металлургом». Сил потратили много.

Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Спартак»

«Салават Юлаев» показал, какой он может быть силой. Да, вы справедливо заметите, что уфимский клуб затянул серию с «Сибирью», потратил кучу сил. Однако посмотрите, какие результаты показал на домашнем стадионе. Обыграл новосибирцев со счётом 7:0, 8:2, 5:2 и 2:1. То есть и забрасывать умеет, и в обороне хорош, когда очень надо.

Это плохая новость для «Спартака», который тоже лучше всего чувствует себя в родных пенатах. Для сравнения: красно-белые почти без проблем выиграли три домашних матча с «Северсталью», а на выезде получили 2:5 при победе с минимальным счётом. С такими вводными имеет смысл ждать трудностей и в Уфе.

Уфимцы — лучший коллектив по игре в домашних условиях среди всех участников регулярки. А в первом раунде плей-офф КХЛ они это звание только подтвердили. Не исключено, что эта серия тоже затянется, но первый матч на своём льду подопечные Виктора Козлова должны взять.

Экспресс на матчи Кубка Гагарина 11 апреля

Ставка 1: победа «Локомотива» за 1.81.

победа «Локомотива» за 1.81. Ставка 2: победа «Салавата Юлаева» за 2.04.

Общий коэффициент: 1.81 х 2.04 = 3.69.