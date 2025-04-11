«Коламбус» — «Вашингтон»: что покажет Овечкин во втором матче после рекорда?

Регулярный чемпионат НХЛ приблизился к развязке. До конца остаются считаные игры. В субботу, 12 апреля, на льду стадиона «Нейшнвайд-Арена» в Коламбусе состоится матч «Коламбус Блю Джекетс» — «Вашингтон Кэпиталз». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» 12 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Вашингтон Кэпиталз» в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Коламбус Блю Джекетс» оценивается в 3.60 — 27% вероятности.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 5.00. Поставить на серию послематчевых буллитов можно за 10.0. Вместе с тем аналитики прогнозируют результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.70.

Прогноз на матч НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон» (12.04.2025)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Александр Овечкин провёл первый матч после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки. Надо сказать, в общем и целом получилось удачно. «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Каролиной Харрикейнз» (5:4 Б), а россиянин оформил голевую передачу. Это помогло клубу гарантировать себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Однако, судя по всему, у тренерского штаба «столичных» не получилось залатать все дыры в обороне. Снова много пропустили, а спасла лишь атака. Разумеется, перед стартом первой стадии Кубка Стэнли это тревожный звоночек. Да и с предстоящим соперником просто не будет. «Коламбус» в последние годы редко выходит в плей-офф, но у него есть свои сильные стороны.

Во-первых, «Блю Джекетс» очень неплохо проводят домашние матчи в этом сезоне. Из 39 выиграли 24, а подавляющее большинство побед было в основное время. Второй важный аспект — реализация. За данный период коллектив забросил 152 шайбы. Больше нет ни у кого из участников на данный момент. Так что «Кэпиталз» стоит быть осторожнее.

Александр Овечкин и компания, конечно, по-прежнему одни из лучших в НХЛ по игре на выезде. Однако из-за рекорда капитана стали чаще проигрывать — уступили в четырёх из пяти последних матчей на выезде с общим счётом 6:16. На этот раз, разумеется, должны лучше себя показать в атаке, ведь груз ответственности спал. Но на надёжную игру в обороне рассчитывать будет трудно.

В качестве ставки можно было бы взять «тотал каждой команды больше 2.5 шайбы». Коэффициент приятный. Что-то вроде 4:3 в чью-то пользу здесь логично будет увидеть. Не исключаем и гол Ови, который регулярно огорчает «Блю Джекетс» в очных встречах. А вот от ставки на результат, возможно, стоит воздержаться. Однозначного фаворита в предстоящем матче нет, как это представляют букмекеры.

«Вашингтон», конечно, — один из лидеров. Однако «Коламбус» одержал две домашние победы подряд и находится на подъёме. Кроме того, в трёх из пяти прошлых очных встреч в Коламбусе дело доходило до овертайма. Сказать наверняка, что гости выиграют в основное время, никак не получается, а на победу с учётом ОТ и буллитов коэффициент значительно ниже.

Ставка: каждая команда забросит больше 2.5 шайбы за 2.85.