Экспресс на РПЛ: «Локомотиву» будет трудно, «Ростову» — весело

Российская Премьер-Лига на всех парусах мчится к финишной прямой. Интрига в турнирной таблице продолжается закручиваться, а мы продолжаем следить. А с экспрессом на «Чемпионате» – ещё интереснее.

Прогноз на матч «Рубин» — «Локомотив»

«Рубин» мёртвой хваткой вцепился в место в середине турнирной таблицы РПЛ. Рашид Рахимов вкладывает в работу всю душу. Сохранять мотивацию подопечных непросто, ведь глобальных целей не стоит. Отрыв от зоны вылета такой же большой, как и отставание от лидеров. Где взять силы на концовку? Выручает прекрасная дисциплина.

«Рубин» мог бы претендовать на большее, чем статус середняка РПЛ, если бы у Рахимова было больше ресурсов. У тренера дефицит элитных исполнителей. Если бы не техничный Мирлинд Даку, результативность была бы совсем никудышной. Забивают казанцы реже, чем пропускают: в среднем 1,3 гола за матч в первенстве против 1,4. Главное, что брак в игре казанцев — нечастое явление.

У «Локомотива» мощи в атаке будет поболее. Однако подопечные Михаила Галактионова выиграли только один из шести предыдущих матчей чемпионата России. Тут лучше проверить ТМ 2.5 мяча за 1.93. Лишь одна из девяти предыдущих очных встреч в Казани получилась результативной.

Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов»

«Ростов» — третья в лиге по xG, но по результативности лишь седьмая команда. Впрочем, раз на раз не приходится. В целом плохая реализация не сильно портит жизнь жёлто-синим. Они проиграли только 2 из 10 последних матчей чемпионата России. Дважды отняли очки у московского «Динамо» (в обоих случаях 1:1), победили ЦСКА (2:1) и «Акрон» (3:2). Солидный список.

Встреча в Грозном будет интересной и насыщенной событиями. Фаворита выявить сложно, ведь Сергей Ташуев спасает «Ахмат» от вылета в Первую лигу. Оба соперника на ходу. Здорово комбинируют, создают моменты и цепляются за хорошие результаты. Не исключено, что будет ничья. Проверим лучше «обе забьют» с коэффициентом 1.87.

Встреча в первом круге завершилась со счётом 3:2 в пользу грозненцев. Вряд ли в этот раз голов будет так же много, но как минимум по одному разу должны друг друга огорчить. Отсиживаться в обороне совсем не в их духе этих команд, они всегда нацелены на ворота оппонента.

Экспресс на матчи РПЛ 12 апреля 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рубин» — «Локомотив» за 1.93.

тотал меньше 2.5 мяча в матче «Рубин» — «Локомотив» за 1.93. Ставка 2: обе забьют в матче «Ахмат» — «Ростов» за 1.87.

Общий коэффициент: 1.93 х 1.87 = 3.60.