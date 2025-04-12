Экспресс с коэффициентом 9.07: Овечкин привыкает к новому званию, «Барселона» мстит

Добрались до выходных! Этот уикенд порадует целым рядом интересных встреч. Собрали для вас самые яркие и составили экспресс.

Прогноз на матч «Леганес» — «Барселона»

Встреча в первом круге ознаменовалась сенсационной победой «Леганеса» со счётом 1:0. Сработали тактика мелкого фола и точечный удар по слабым местам «Барселоны». Аутсайдеру стоит отдать должное. Отлично подготовился и на характере зацепился за очки на выезде. Однако также надо сказать, что каталонцы переживали кризисный период.

Всё это Ханс-Дитер Флик переборол и привёл сине-гранатовых к победе в Суперкубке Испании. После этого началась совсем другая глава в их истории. Разгромив на днях дортмундскую «Боруссию» (4:0) в Лиге чемпионов, каталонцы продлили свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 22 встреч. Отличилась вся тройка нападения каталонцев.

В этот раз у «Леганеса» просто нет шансов. Несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, команда выиграла лишь 1 из 10 предыдущих матчей Примеры. «Барселона» набрала шикарный ход, намеревается взять квадрупл. Лидирует в чемпионате Испании. А после удачной встречи в Лиге чемпионов спокойно может уделить внимание внутренней арене и не бояться за провал в ответном еврокубковом матче.

Прогноз на матч «Бавария» — «Боруссия» Дортмунд

В другое время встреча носила бы принципиальный характер. Не первый год дортмундская «Боруссия» пытается оспорить право «Баварии» на престол немецкого футбола. В этом сезоне точно не получится. Мюнхенцы лидируют, дортмундцы же располагаются на восьмом месте в турнирной таблице. Увы. «Бавария» при этом показывает доминирующий футбол и много забивает.

В принципе, результаты в первенстве уже не так важны, ведь ловить там уже особо нечего. Куда важнее и хуже то, что в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов «шмели» разгромно уступили «Барселоне» (0:4). Нико Ковачу необходимо бросить все силы на реванш. Откровенно говоря, «Баварии» тоже сейчас совсем не до встречи с дортмундской «Боруссией».

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов баварцы уступили на своём поле «Интеру» (1:2). Поездка в Милан теперь будет вдвойне сложнее. Готовиться к ней надо основательно. Тем не менее в победу «Баварии» верится больше. Ей нельзя терять очки. Отрыв от «Байера» – шесть очков. Здесь должны быть голы, возможно, в обе стороны. Но успех наверняка отпразднуют хозяева.

Прогноз на матч «Коламбус» — «Вашингтон»

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 12 апреля 2025, суббота. 19:30 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Судя по всему, у тренерского штаба «столичных» не получилось залатать все дыры в обороне. Снова много пропустили в первом матче Овечкина после рекорда, а спасла лишь атака. Разумеется, перед стартом первой стадии Кубка Стэнли это тревожный звоночек. Да и с предстоящим соперником просто не будет. «Коламбус» в последние годы редко выходит в плей-офф, но имеет свои сильные стороны.

Во-первых, «Блю Джекетс» очень неплохо проводят домашние матчи в этом сезоне. Из 39 выиграли 24, а подавляющее большинство побед было в основное время. Второй важный аспект — реализация. За данный период коллектив забросил 152 шайбы. Больше нет ни у кого из участников на данный момент. Так что «Кэпиталз» стоит быть осторожнее.

В качестве ставки можно было бы взять «тотал каждой команды больше 2.5 шайбы». Коэффициент приятный. Что-то вроде 4:3 в чью-то пользу здесь логично будет увидеть. Не исключаем и гол Ови, который регулярно огорчает «Блю Джекетс» в очных встречах. А вот от ставки на результат, возможно, стоит воздержаться. Однозначного фаворита в предстоящем матче нет, как это представляют букмекеры.

Экспресс на матчи 12 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Барселоны» над «Леганесом» + тотал больше 2.5 мяча за 1.75.

победа «Барселоны» над «Леганесом» + тотал больше 2.5 мяча за 1.75. Ставка 2: победа «Баварии» над «Боруссией» + тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

победа «Баварии» над «Боруссией» + тотал больше 2.5 мяча за 1.82. Ставка 3: каждая команда забросит больше 2.5 шайбы в матче «Коламбус» — «Вашингтон» за 2.85.

Общий коэффициент: 1.75 х 1.82 х 2.85 = 9.07.