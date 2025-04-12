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Зенит — Краснодар, прогноз на матч РПЛ 13 апреля 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, результат, какой счёт, ставки

«Зенит» — «Краснодар». Действующий чемпион принимает будущего
Михаил Коробов
«Зенит» — «Краснодар»: прогноз на матч РПЛ
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Такими темпами краснодарцев уже не остановить.

13 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором действующий чемпион «Зенит» примет «Краснодар». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Зенит» — «Краснодар» 13 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.80, что равно приблизительно 55% вероятности. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 5.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Зенит» — «Краснодар» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Прогноз на матч чемпионата России «Зенит» — «Краснодар» (13.04.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» выиграл только две из семи предыдущих встреч чемпионата России. Проблемы сугубо игрового характера. С настроем всё в порядке. Во-первых, чемпионская гонка мотивировала. Во-вторых, было немало принципиальных соперников: ЦСКА (0:0), «Спартак» (1:2) и «Локомотив» (1:1).

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Вспоминаем слова Максима Глушенкова. Он признался, что только в сборной впервые получил удовольствие от игры после возобновления сезона. Былые тактические наработки Сергея Семака перестали быть эффективными. А с новыми — путаница. В атаке не хватает остроты и стабильности, в защите — крепости, в командном взаимодействии — качества и уверенности.

Несмотря на то что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, в победу «Краснодара» верится больше. Обыграть сине-бело-голубых — особый азарт для «быков». Если смогут, их право на чемпионство уже вряд ли кто-то оспорит. Отрыв от петербуржцев увеличится до восьми очков. Впрочем, подопечных Мурада Мусаева вполне устроит и ничья. Главное — не поражение. Но его и не предвидится.

Краснодарцы проиграли только одну из трёх последних очных встреч в РПЛ. В первом круге победили со счётом 2:0. Забить «быкам» сейчас сложно. Мешают соперникам слаженная игра защиты и голкипер с приставкой «супер». Станислав Агкацев провёл 14 «сухих» матчей в текущем розыгрыше первенства. Повторить рекорд Сергея Овчинникова (20 игр «на ноль») будет сложно, но он попробует.

С группой атаки тоже полный порядок. Вернулись в состав и сыграли не последнюю роль в победе над «Акроном» (1:0) Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Последний стал главным героем встречи с «Зенитом» в первом круге. Забил сам и отдал пас, который превратил в гол Фёдор Смолов.

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Краснодарцы потерпели всего лишь одно поражение в текущем розыгрыше РПЛ. К тому поражению были предпосылки — ничьи с «Рубином» (1:1) и «Химками» (2:2). Да и красно-белые тогда набрали шикарный ход. Сейчас всё иначе. Конкуренты теряют очки, а победная серия «быков» растёт. Насчитывает четыре матча. Чемпионство становится всё ближе.

Ставка: «Краснодар» не проиграет за 2.08.

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