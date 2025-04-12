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Химки — Крылья Советов, прогноз на матч РПЛ 13 апреля 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция, во сколько, какой счёт, ставки

«Химки» — «Крылья Советов». Не просто встреча аутсайдеров РПЛ
Михаил Коробов
«Химки» — «Крылья Советов»: прогноз на матч РПЛ
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13 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Химки» примут «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» 13 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Химок» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 38% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Химки» — «Крылья Советов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (13.04.2025)

Мир Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Химки
Химки
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Борьба за выживание в РПЛ в этом сезоне отличается непредсказуемостью. «Химки» и «Крылья Советов» — одни из главных зачинщиков этого явления. Они запросто могут проиграть располагающимся в самом низу турнирной таблицы командам, но зато регулярно отнимают очки у лидеров.

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Соперники показывают интересный футбол с явным креном в атаку. Исправно создают голевые моменты. Если не забивают, то только из-за периодически возникающих проблем с завершением. В первом круге из-за плохой реализации сыграли вничью 0:0. Давайте, может, в этот раз как-то повеселее?

Болельщики «Химок» ждут от своей команды извинений за 1:4 от махачкалинского «Динамо». Франк Артига благородно взял всю вину за разгромное поражение на себя. Намерен исправиться. То есть должен подготовить подопечных к встрече с самарцами основательно.

Однако это не значит, что всё пройдёт гладко и «Крылья Советов» будут обыграны. Самарцы здорово прибавили. Уступили только в трёх из восьми предыдущих матчей чемпионата России. Победили «Зенит» (3:2), отняли очки у «Краснодара» (1:1) и ещё разгромили «Локомотив» (5:1). Поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Всё ради Игоря Осинькина. Ранее появлялись слухи, что тренер может быть отправлен в отставку. Футболисты на деле доказывают свою преданность опытному специалисту. Стараются выкладываться на полную и показывать красивый комбинационный футбол. Даже крепкая оборона лидеров не выдержала их натиска. Что уж говорить о «Химках»?

Фаворит не проглядывается, однако можно проверить «верх» по голам. Соперники нестабильны и болезненно реагируют, когда что-то идёт не по намеченному на игру плану. Опускают руки. И такое случается нередко. На двоих в текущем розыгрыше РПЛ они пропустили без малого 80 мячей.

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На звание одного из центральных матчей тура вывеска явно не тянет. Однако накал страстей тут тоже будет внушительный. На радость нейтральным болельщикам. Не должно быть в этот раз, как было в первом круге. Ждём много голов. Как минимум три на двоих должны соорудить.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

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