«Химки» — «Крылья Советов». Не просто встреча аутсайдеров РПЛ

13 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России, в котором «Химки» примут «Крылья Советов». Встреча пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Подмосковье. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч РПЛ «Химки» — «Крылья Советов» 13 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают едва заметное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Химок» предлагается с коэффициентом 2.60, что равно приблизительно 38% вероятности. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 2.75. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

В то же время аналитики считают, что матч «Химки» — «Крылья Советов» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

Прогноз на матч чемпионата России «Химки» — «Крылья Советов» (13.04.2025)

Борьба за выживание в РПЛ в этом сезоне отличается непредсказуемостью. «Химки» и «Крылья Советов» — одни из главных зачинщиков этого явления. Они запросто могут проиграть располагающимся в самом низу турнирной таблицы командам, но зато регулярно отнимают очки у лидеров.

Соперники показывают интересный футбол с явным креном в атаку. Исправно создают голевые моменты. Если не забивают, то только из-за периодически возникающих проблем с завершением. В первом круге из-за плохой реализации сыграли вничью 0:0. Давайте, может, в этот раз как-то повеселее?

Болельщики «Химок» ждут от своей команды извинений за 1:4 от махачкалинского «Динамо». Франк Артига благородно взял всю вину за разгромное поражение на себя. Намерен исправиться. То есть должен подготовить подопечных к встрече с самарцами основательно.

Однако это не значит, что всё пройдёт гладко и «Крылья Советов» будут обыграны. Самарцы здорово прибавили. Уступили только в трёх из восьми предыдущих матчей чемпионата России. Победили «Зенит» (3:2), отняли очки у «Краснодара» (1:1) и ещё разгромили «Локомотив» (5:1). Поднялись на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Всё ради Игоря Осинькина. Ранее появлялись слухи, что тренер может быть отправлен в отставку. Футболисты на деле доказывают свою преданность опытному специалисту. Стараются выкладываться на полную и показывать красивый комбинационный футбол. Даже крепкая оборона лидеров не выдержала их натиска. Что уж говорить о «Химках»?

Фаворит не проглядывается, однако можно проверить «верх» по голам. Соперники нестабильны и болезненно реагируют, когда что-то идёт не по намеченному на игру плану. Опускают руки. И такое случается нередко. На двоих в текущем розыгрыше РПЛ они пропустили без малого 80 мячей.

На звание одного из центральных матчей тура вывеска явно не тянет. Однако накал страстей тут тоже будет внушительный. На радость нейтральным болельщикам. Не должно быть в этот раз, как было в первом круге. Ждём много голов. Как минимум три на двоих должны соорудить.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.