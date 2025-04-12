«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Золотые медали уже никуда не денутся

13 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Ливерпуль» примет «Вест Хэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 13 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 1.32, что равно приблизительно 75% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 9.70. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10.

В то же время аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.55. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (13.04.2025)

«ПСЖ» толкнул первую костяшку, и посыпалось. После вылета из Лиги чемпионов «Ливерпуль» потерпел поражение в финале Кубка лиги Англии от «Ньюкасла» (1:2) и проиграл во встрече предыдущего тура АПЛ «Фулхэму» (2:3). Да и победа в дерби над «Эвертоном» (1:0) далась ему с трудом.

Уж не упустят ли подопечные Арне Слота чемпионство на финишной прямой? До конца сезона осталось семь туров. Теоретически «Арсенал» может наверстать отставание и выиграть трофей. Только для этого «Ливерпуль» должен продолжить терять очки, а вот подобного как раз не предвидится.

Мерсисайдцы избежали бы поражения и от «Фулхэма», если бы не глупые ошибки защитников и банальное невезение. В концовке давили, могли сравнять счёт. Психологическая составляющая в полном порядке, и это самое главное. От Слота требуется лишь провести небольшую коррекцию, устранить причины возникновения брака.

С «Вест Хэмом» не должно возникнуть таких больших трудностей, как с «Фулхэмом». «Молотобойцы» сейчас менее опасны. В четырёх предыдущих турах первенства они сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Борнмутом» (2:2), уступили «Ньюкаслу» (0:1) и «Вулверхэмптону» (0:1).

Результаты для «Вест Хэма» уже имеют второстепенное значение. Грандиозных целей нет. Клуб занимает безопасную 16-ю строчку в турнирной таблице первенства. Отрыв от располагающихся в зоне вылета команд большой. Грэм Поттер уже готовит почву для следующего сезона. Прививает культуру паса, укрепляет оборонительные ряды.

А посему наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.30. В последнее время результативность у мерсисайдцев хромает. Реализация подводит. Однако первым делом Слоту надо устранить безобразие в обороне, чтобы не случилось так, как было с «Фулхэмом». Так что не ждём много голов.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.