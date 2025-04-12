«Лацио» — «Рома». Раньери отберёт у соседей ерокубки

13 апреля в матче 32-го тура итальянской Серии А «Лацио» примет «Рому». Римское дерби пройдёт на стадионе «Олимпико», стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Главный судья — Симоне Содза.

Коэффициенты на матч Серии А «Лацио» — «Рома» 13 апреля 2025 года

Букмекеры уже сделали прогноз, они отдают едва заметное предпочтение номинальным гостям. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.65, что равно 37% вероятности. Победа «Лацио» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

В то же время аналитики считают, что матч «Лацио» — «Рома» не получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.23. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.88.

Прогноз на матч 32-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Рома» (13.04.2025)

Это интересно не только потому, что это римское дерби. «Рома» поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и может вытеснить «Лацио» из зоны еврокубков. Для этого хватит победы в очном матче. С высокой долей вероятности это и произойдёт.

Небесно-голубые в крайне неприятном положении. На последнем отрезке сезона потеряли много очков. Выиграли только две из семи предыдущих встреч Серии А. И ведь некогда налаживать дела в первенстве. Надо решать вопрос с выходом в следующую стадию Лиги Европы.

В первом матче 1/4 финала второго по значимости еврокубкового турнира подопечные Марко Барони уступили «Будё-Глимт» со счётом 0:2. Ответная встреча состоится через четыре дня после римского дерби. Чем-то придётся пожертвовать. И логичнее сосредоточиться на внешней арене.

«Рому» ведь всё равно не остановить. После назначения Клаудио Раньери она познала Дзен. Беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает уже 15 встреч! Ничьих за этот период времени всего четыре. Даже «Лацио» в первом круге уверенно обыграла со счётом 2:0.



Из Лиги Европы «джаллоросси» вылетели, потерпев досадное поражение от «Атлетика» из Бильбао. Внутренняя арена — единственная возможность для них добыть путёвку в следующий розыгрыш еврокубков. Так что полная сфокусированность на римском дерби, основательная подготовка к нему.

Во встрече предыдущего тура «волки» на выезде сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1). Помог избежать поражения гол бывшего нападающего «Ростова» Эльдора Шомуродова. Форвард здорово прибавил при Раньери. Стал получать больше игровой практики и приносить много пользы.

Ради продления контракта с «Ромой» Шомуродов готов на понижение зарплаты. Браво, Раньери! Тренер создал волшебную атмосферу в раздевалке и значительно улучшил культуру паса. Выработалась «химия». Исход римского дерби предсказуем. «Джаллоросси» — фавориты.

Ставка: победа «Ромы» за 2.65.