«Локомотив» — «Авангард», второй матч. Игорь Никитин быстро придёт в себя

Четыре пропущенных за одну игру — слишком много для ярославцев.

Четвертьфиналы Кубка Гагарина благополучно стартовали. Продолжаем разговор! В воскресенье, 13 апреля, на льду стадиона «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле состоится второй матч серии «Локомотив» — «Авангард». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Коэффициенты на матч плей-офф КХЛ «Локомотив» — «Авангард» 13 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу ярославского «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.85, что приблизительно равно 54% вероятности. Победа омского «Авангарда» по итогам трёх периодов оценивается в 3.90 — около 25%.

Если командам потребуется провести овертайм, сыграет коэффициент 3.85. В то же время аналитики считают, что второй матч серии «Локомотив» — «Авангард» не получится результативным. Тотал меньше 4.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.05.

Прогноз на второй матч 1/4 финала Кубка Гагарина «Локомотив» Ярославль — «Авангард» Омск (13.04.2025)

Откуда только не трубили, что ярославский «Локомотив» безупречен и у него нет слабых мест. Так-то оно, может, и так. Особенно после стабильного регулярного чемпионата и четырёх побед подряд в первом раунде Кубка Гагарина над нижегородским «Торпедо». Нижегородцы за эти четыре игры забросили всего лишь четыре шайбы и логично вылетели из турнира.

Вот только ярославцы, судя по всему, слишком поверили в себя. В первом матче второго раунда Кубка Гагарина нарисовался омский «Авангард» с этим вашим Ги Буше, взял да и хлопнул победителя регулярки со счётом 4:1. В целом по делу: забросил быструю шайбу, использовал свои моменты и даже воспользовался единственным большинством.

Понятное дело, что подопечные Игоря Никитина были после 10-дневного перерыва, а потому не сразу включились в игру. Во второй встрече серии, которая, кстати, тоже пройдёт на домашнем стадионе в Ярославле, они себя покажут уже лучше, определённо добавят. Всё-таки ехать в Омск к сегодняшнему «Авангарду» при 0-2 — почти приговор.

Однако принципиально нового хоккея ждать от «Локомотива» не стоит. Не для того тренерский штаб ставил такую выверенную, местами пресную игру, чтобы в один миг при 0-1 в серии и как минимум при трёх матчах впереди отходить от своей схемы. Всё же схема работала всю регулярку. Поэтому ждать голевого парада в предстоящей встрече не стоит.

«Авангарду» же просто не имеет смысла форсировать события. С Ги Буше клуб преобразился, и это тренерская заслуга. Штаб прекрасно понимает, что выудить победу на выезде у такого соперника — уже успех. Вряд ли полезут на рожон. Поэтому будет логично проверить тотал меньше 4.5 шайбы. Тем более что коэффициент дают вполне рабочий.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.77.