«Борнмут» — «Фулхэм». Победа над «Ливерпулем» стирает границы возможного

14 апреля состоится матч 32-го тура чемпионата Англии, в котором «Борнмут» примет «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Борнмут» — «Фулхэм» 14 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Борнмута» предлагается с коэффициентом 2.10, что равно приблизительно 47% вероятности. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 3.50. Ничейный исход можно найти в линии за 3.80.

В то же время аналитики считают, что матч «Борнмут» — «Фулхэм» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Прогноз на матч чемпионата Англии «Борнмут» — «Фулхэм» (14.04.2025)

«Борнмут» шикарно провёл первую половину сезона. Кризис начался зимой, и не получается из него выйти до сих пор. Подопечные Андони Ираолы проиграли пять из восьми последних матчей АПЛ. И ещё вылетели из Кубка Англии, уступив на своём поле «Манчестер Сити» со счётом 1:2.

Именно это пугает больше всего — поддержка родных болельщиков перестала помогать «вишням». В качестве домашней команды проиграли «Вулверхэмптону» (0:1), «Брентфорду» (1:2) и «Ипсвичу» (1:2), который уже вряд ли спасётся от вылета во второй по силе дивизион страны.

Что-то можно списать на невезение и проблемы с реализацией, однако самое главное — у команды просела психологическая составляющая. Она утратила способность цепляться за результат, несмотря ни на что. Спустилась на 10-ю строчку в турнирной таблице и уже вряд ли финиширует выше.

Пока Ираола занимается тем, что прорабатывает спад и пытается найти выход из кризиса, «Фулхэм» рвётся в еврокубки. Занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на шестом месте «Манчестер Сити» составляет четыре очка. Вполне себе рабочее положение для сенсации.

Несмотря на сложный календарь, «дачники» выиграли пять из восьми предыдущих встреч чемпионата Англии. В матче последнего тура победили лидирующий «Ливерпуль» (3:2)! Заключить пари на то, что как минимум не уступят «Борнмуту», можно с коэффициентом 1.79.

Победа над «Ливерпулем» должна дать команде Марку Силвы мощный заряд положительных эмоций, улучшить и без того хорошее психологическое состояние. Этого воодушевления должно хватить для того, чтобы побороть усталость и добыть важные очки на выезде в Борнмуте.

Ставка: «Фулхэм» не проиграет за 1.79.