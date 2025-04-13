Экспресс на РПЛ: «Краснодар» против «Зенита» и матч аутсайдеров

Российская Премьер-Лига всё ближе к развязке. Сегодня, 13 апреля, завершится программа 24-го тура. Собрали для вас специальный экспресс на некоторые матчи.

Прогноз на матч «Зенит» — «Краснодар»

«Зенит» выиграл только две из семи предыдущих встреч чемпионата России. С настроем всё в порядке. Проблемы сугубо игрового характера. Былые тактические наработки Сергея Семака перестали быть эффективными. А с новыми — путаница. В атаке не хватает остроты и стабильности, в защите — крепости, в командном взаимодействии — качества и уверенности.

Несмотря на то что встреча пройдёт в Санкт-Петербурге, в победу «Краснодара» верится больше. Обыграть сине-бело-голубых — особый азарт для «быков». Если смогут, их право на чемпионство уже вряд ли кто-то оспорит. Отрыв от петербуржцев увеличится до восьми очков. Впрочем, подопечных Мурада Мусаева вполне устроит и ничья. Главное — не поражение. Но его и не предвидится.

Краснодарцы проиграли только одну из трёх последних очных встреч в РПЛ. В первом круге победили со счётом 2:0. Забить «быкам» сейчас сложно. С группой атаки тоже полный порядок. Вернулись в состав и сыграли не последнюю роль в победе над «Акроном» (1:0) Эдуард Сперцян и Джон Кордоба. Плюс краснодарцы потерпели всего лишь одно поражение в текущем розыгрыше РПЛ.

Прогноз на матч «Химки» — «Крылья Советов»

Борьба за выживание в РПЛ в этом сезоне отличается непредсказуемостью. «Химки» и «Крылья Советов» — одни из главных зачинщиков этого явления. Они запросто могут проиграть располагающимся в самом низу турнирной таблицы командам, но зато регулярно отнимают очки у лидеров.

Соперники показывают интересный футбол с явным креном в атаку. Исправно создают голевые моменты. Если не забивают, то только из-за периодически возникающих проблем с завершением. В первом круге из-за плохой реализации сыграли вничью 0:0. Но могут в этот раз как-то повеселее.

Болельщики «Химок» ждут от своей команды извинений за 1:4 от махачкалинского «Динамо». Франк Артига благородно взял всю вину за разгромное поражение на себя и намерен исправиться. «Крылья Советов» же здорово прибавили. Победили «Зенит» (3:2), отняли очки у «Краснодара» (1:1), разгромили «Локомотив» (5:1). Забьют и теперь. Как и химчане.

Экспресс на матчи РПЛ 13 апреля 2025 года

Ставка 1: «Краснодар» не проиграет «Зениту» за 2.08.

«Краснодар» не проиграет «Зениту» за 2.08. Ставка 2: тотал больше 2.5 мяча в матче «Химки» — «Крылья Советов» за 1.83.

Общий коэффициент: 2.08 х 1.83 = 3.80.