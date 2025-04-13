Экспресс с коэффициентом 10.7: второй матч «Локомотив» — «Авангард» и римское дерби

Провожаем уикенд с АПЛ, Серией А и плей-офф КХЛ. Авторы «Чемпионата» разобрали некоторые интересные матчи, которые состоятся сегодня, 13 апреля, и составили специальный экспресс.

Прогноз на матч «Лацио» — «Рома»

Это интересно не только потому, что это римское дерби. «Рома» поднялась на седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии и может вытеснить «Лацио» из зоны еврокубков. Для этого хватит победы в очном матче. С высокой долей вероятности это и произойдёт.

Небесно-голубые в крайне неприятном положении. На последнем отрезке сезона потеряли много очков. Выиграли только две из семи предыдущих встреч Серии А. И ведь некогда налаживать дела в первенстве. Надо решать вопрос с выходом в следующую стадию Лиги Европы.

«Рому» же не остановить. После назначения Клаудио Раньери она познала Дзен. Беспроигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает уже 15 встреч! Ничьих за этот период времени всего четыре. Даже «Лацио» в первом круге уверенно обыграла со счётом 2:0. Из Лиги Европы команда вылетела, а потому полностью сосредоточена на Серии А и римском дерби.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм»

«ПСЖ» толкнул первую костяшку, и посыпалось. После вылета из Лиги чемпионов «Ливерпуль» потерпел поражение в финале Кубка лиги Англии от «Ньюкасла» (1:2) и проиграл во встрече предыдущего тура АПЛ «Фулхэму» (2:3). Да и победа в дерби над «Эвертоном» (1:0) далась ему с трудом.

Однако с «Вест Хэмом» не должно возникнуть таких больших трудностей, как с «Фулхэмом». «Молотобойцы» сейчас менее опасны. В четырёх предыдущих турах первенства они сыграли вничью с «Эвертоном» (1:1) и «Борнмутом» (2:2), уступили «Ньюкаслу» (0:1) и «Вулверхэмптону» (0:1). Результаты для них уже имеют второстепенное значение.

А посему наилучшим вариантом для ставки видится П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.30. В последнее время результативность у мерсисайдцев хромает. Реализация подводит. Однако первым делом Слоту надо устранить безобразие в обороне, чтобы не случилось так, как было с «Фулхэмом». Так что не ждём много голов.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Авангард»

Понятное дело, что подопечные Игоря Никитина были после 10-дневного перерыва, а потому не сразу включились в игру и уступили в первом матче «Авангарду» (1:4). Во второй встрече серии, которая, кстати, тоже пройдёт на домашнем стадионе в Ярославле, они себя покажут уже лучше, определённо добавят. Всё-таки ехать в Омск к сегодняшнему «Авангарду» при 0-2 — почти приговор.

Однако принципиально нового хоккея ждать от «Локомотива» не стоит. Не для того тренерский штаб ставил такую выверенную, местами пресную игру, чтобы в один миг при 0-1 в серии и как минимум при трёх матчах впереди отходить от своей схемы. Всё же схема работала всю регулярку. Поэтому ждать голевого парада в предстоящей встрече не стоит.

«Авангарду» же просто не имеет смысла форсировать события. С Ги Буше клуб преобразился, и это тренерская заслуга. Штаб прекрасно понимает, что выудить победу на выезде у такого соперника — уже успех. Вряд ли полезут на рожон. Поэтому будет логично проверить тотал меньше 4.5 шайбы. Тем более что коэффициент дают вполне рабочий.

Экспресс на матчи 13 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Ромы» в римском дерби за 2.65.

победа «Ромы» в римском дерби за 2.65. Ставка 2: победа «Ливерпуля» над «Вест Хэмом» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.

победа «Ливерпуля» над «Вест Хэмом» + тотал меньше 3.5 мяча за 2.30. Ставка 3: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Авангард» за 1.77.

Общий коэффициент: 2.65 х 2.30 х 1.77 = 10.7.