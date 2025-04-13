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Наполи — Эмполи, прогноз на матч Серии А 14 апреля 2025 года, прямая онлайн трансляция, ставки на футбол, результат, счёт

«Наполи» — «Эмполи». Хватит поддаваться «Интеру»
Михаил Коробов
«Наполи» — «Эмполи»: прогноз на матч
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Две победы в девяти встречах — это что вообще такое?

14 апреля в матче 32-го тура итальянской Серии А «Наполи» примет «Эмполи». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Наполи» — «Эмполи» 14 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 1.35, что равно 74% вероятности. Победа «Эмполи» оценивается коэффициентом 10.5. Ничейный исход можно найти в линии за 5.30.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Наполи» — «Эмполи» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.94. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.32.

Прогноз на матч 32-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Эмполи» (14.04.2025)

Италия — Серия А . 32-й тур
14 апреля 2025, понедельник. 21:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Эмполи
Эмполи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Такое ощущение, что «Наполи» и «Интер» играют в поддавки, а не спорят за скудетто. Теряют много очков на последнем отрезке сезона. Неаполитанцы выиграли всего лишь две из девяти предыдущих встреч чемпионата Италии. Интересно, долго ещё будут заниматься ерундой?

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У подопечных Антонио Конте есть стратегическое преимущество. «Нерадзурри» ослаблены важными кадровыми потерями и вынуждены отвлекаться на Лигу чемпионов. Надо пользоваться моментом, сокращать отставание. Кажется, до «партенопейцев» это начало доходить.

В двух последних турах первенства неаполитанцы победили «Милан» (2:1) и на выезде отняли очки у «Болоньи» (1:1). Не предел мечтаний, но по содержанию неплохо. Надо добавлять остроты в атаке. А то Ромелу Лукаку уже начинает терять запал. В девяти последних матчах Серии А отметился всего тремя результативными действиями. Несерьёзно для бомбардира его уровня.

Главным оружием Антонио Конте является собранная командная игра в защите. Забивают его подопечные не по праздникам, но нечасто. В среднем 1,5 гола за встречу в Серии А. В первом круге победили «Эмполи» со счётом 1:0. И в этот раз не предвидится чего-то экстраординарного.
«Эмполи» — беспросветный аутсайдер, сильно ослабленный кадровыми потерями. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает 16 встреч. Ничьих за этот период времени — всего пять. Причём все очки добыты в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

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Если бы не огромное количество травм, следить за «Эмполи» было бы интереснее. Роберто Д'Аверса делает всё, что в его силах, хорошо структурирует оборону. Ни в одной из пяти предыдущих встреч его подопечные не пропустили больше одного мяча. Однако стараний тренера и стимула в виде борьбы за выживание недостаточно.

Ставка: победа «Наполи» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

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