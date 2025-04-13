Николич засушит, Станковичу пора включаться. Чего ждать от матчей Кубка России

15-16 апреля пройдут очередные матчи Кубка России. Нас ждут два ответных матча плей-офф Пути РПЛ, а также две игры полуфинала Пути регионов. Сейчас претендентов на трофей восемь, после двух ближайших игровых дней их станет меньше, всего шесть. Разбираемся, чего ждать от предстоящих встреч.

Схема розыгрыша Кубка России

Кубок России разделён на Путь РПЛ и Путь регионов. В первом «Зенит» играет с «Ростовом», а ЦСКА — с «Динамо». Победители пар между собой в двухматчевом противостоянии определят финалиста Кубка России. Проигравшие спустятся в Путь регионов.

В этом Пути в ближайшие дни «Ахмат» встретится с «Локомотивом», а «Спартак» — с «Уралом». Победители пройдут в следующий раунд, где сыграют с командами, вылетевшими из Пути РПЛ. Проигравшие завершат борьбу в Кубке России. Важно: в этой части сетки победитель определяется по итогам одной встречи, в случае ничьей в основное время команды будут выявлять сильнейшего в серии пенальти.

Путь РПЛ: «Зенит» — «Ростов»

Этот материал выйдет до завершения матча «Зенит» — «Краснодар», поэтому сложно понять, в каком эмоциональном состоянии будут петербуржцы в предстоящей встрече. Впрочем, у них всё не так плохо: в первой встрече этой стадии команда Сергея Семака одержала гостевую победу 1:0. Отыграться ростовчанам будет сложно, даже с учётом того, что у команды Джонатана Альбы на день больше на восстановление, да и приоритет на этой стадии сезона явно отдан Кубку России. Петербуржцам не нужно никуда ехать, да и кадровый ресурс несопоставим. На проход «Зенита» дают 1.09, а на успех «Ростова» – 7.20. Кажется, что в этой паре всё ясно.

Если говорить о ставках на матч, то можно попробовать проверить ТБ 2.5 за 1.80. Ростовчане понимают, что всё равно не выбывают из Кубка, а спускаются в Путь регионов. Им нужно отыгрываться, поэтому сидеть в обороне нет смысла. Ну а «Зениту» при таком раскладе будет даже проще.

«Динамо» — ЦСКА

В первой встрече ЦСКА на своём поле выиграл 2:1. Важное преимущество, с учётом того, что команда Марко Николича хорошо играет в обороне. Вообще, армейцы сейчас выглядят очень здорово, набирают очки на максимальной скорости. Вот и «Оренбург» цеплялся, кусался, но получил 0:2. При этом Николич явно держал в уме Кубок.

А вот у бело-голубых всё не так здорово. В матче с «Пари НН» сыграли вничью, а по-хорошему должны были и уступить, забей нижегородцы пенальти в компенсированное время. К тому же тяжёлую травму получил Артур Гомес, выбор в атаке у Марцела Лички всё у́же.

Конечно, «Динамо» умеет играть в атаку, может забить любому сопернику. Однако баланса в игре бело-голубых так и нет. У Марко Николича же с этим всё в порядке. Наверняка ЦСКА сыграет вторым номером и будет полагаться на контратаки. Сушить игру сербский тренер большой мастак. Так что 1.43 на проход ЦСКА кажется даже завышенным коэффициентом. На «Динамо» при этом дают 2.85.

В плане ставок на ответную встречу хороший вариант — ЦСКА не проиграет за 1.65. Слишком в разном состоянии сейчас команды. Все козыри – на руках у Николича.

Путь регионов: «Локомотив» — «Ахмат»

Интересная пара. «Локомотив», проиграв в Казани, окончательно отцепился от борьбы за медали. «Ахмат» же благодаря победе над «Ростовом» – в шаге от того, чтобы вылезти даже из зоны стыковых матчей. Команда Сергея Ташуева по весне выглядит очень хорошо. Но так ли нужен ей Кубок? Цель грозненцев — сохранить прописку в РПЛ без лишних осложнений в виде переходных встреч. А вот «Локомотив» может постараться добраться до финала Кубка через Путь регионов. Не думаем, что команде Михаила Галактионова есть большая разница — быть пятыми или шестыми в чемпионате. На проход москвичей дальше дают 1.42, а на «Ахмат» – 2.90. Есть большой соблазн поставить на клуб из Грозного, но всё же рискнём и выберем победу «Локомотива» в основное время за 1.70. Мотивация у железнодорожников будет выше.

«Спартак» — «Урал»

Как бы ни сыграли «Зенит» с «Краснодаром», команда Деяна Станковича крайне осложнила себе борьбу за чемпионство, уступив махачкалинскому «Динамо». Оплеуха чувствительная, поражение тренерское. Конечно, вёсла красно-белые не бросят, но и о Кубке как о запасном аэродроме думать стоит.

Тем более что в соперниках – «Урал». Единственный из представителей Первой лиги. Да ещё у команды Олега Шатова сейчас ситуация, в которой не совсем до Кубка. Екатеринбуржцы ведут отчаянную борьбу за возвращение в РПЛ. «Балтика» свою прямую путёвку уже не упустит, а за второе место ведут борьбу «Торпедо», «Сочи», «Черноморец», «Урал» и «СКА-Хабаровск». Две команды из этого списка останутся даже без стыковых игр. Так что у «шмелей» здесь дилемма. Может быть, стоит пожертвовать Кубком ради главной цели сезона?

На проход «Спартака» в следующий раунд предлагают коэффициент 1.25. Шансы «Урала» оценили в 3.90. Здесь предлагаем не мудрить и сделать ставку на победу москвичей с форой (-1) за 1.77. Конечно, Станковичу предстоит ротация, но, видимо, она будет и у уральцев. Да и перед своими болельщиками красно-белые сделают всё, чтобы реабилитироваться.

Ставка 1: ТБ 2.5 в матче «Зенит» — «Ростов» за 1.80.

Ставка 2: ЦСКА не проиграет «Динамо» за 1.65.

Ставка 3: победа «Локомотива» над «Ахматом» за 1.70.

Ставка 4: победа «Спартака» над «Уралом» с форой (-1) за 1.77.