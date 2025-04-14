Экспресс с коэффициентом 7.46: «Наполи» возьмётся за ум, «Атлетико» сохранит надежду

Начинаем новую неделю вместе с топовыми европейскими чемпионатами. Сегодня, 14 апреля, в АПЛ, Ла Лиги и Серии А завершается программа уикенда. Экспресс на «Чемпионате» собрал самые интересные события.

Прогноз на матч «Атлетико» — «Вальядолид»

За три недели сезон для «Атлетико» из прекрасного превратился в провальный. Досаднейший вылет из Лиги чемпионов, вылет из Кубка и спуск на третью строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от лидирующей «Барселоны» уже внушительное.

Нет, так просто «матрасники» не сдадутся, попробуют хотя бы сократить отставание от «Реала» и «Барселоны». Во встрече предыдущего тура Примеры, после вылета из Кубка Испании, мадридцы на выезде одолели «Севилью» (2:1). Показали характер. Победный гол забили на 90+3-й минуте.

«Вальядолид» обыграть будет куда проще, чем «Севилью». В первом круге подопечные Симеоне победили крупно — 5:0. Да и в целом история очных встреч полностью на их стороне. В текущей форме от аутсайдера не стоит ждать сенсации. Он замыкает турнирную таблицу чемпионата Испании.

Прогноз на матч «Наполи» — «Эмполи»

У подопечных Антонио Конте есть стратегическое преимущество перед «Интером». «Нерадзурри» ослаблены из-за кадровых потерь и вынуждены отвлекаться на Лигу чемпионов. Надо пользоваться моментом, сокращать отставание. Кажется, до неаполитанцев это начало доходить.

Главным оружием Антонио Конте является собранная командная игра в защите. Забивают его подопечные не по праздникам, но нечасто. В среднем 1,5 гола за встречу в Серии А. В первом круге победили «Эмполи» со счётом 1:0. И в этот раз не предвидится чего-то экстраординарного.

«Эмполи» — беспросветный аутсайдер, сильно ослабленный из-за травм. Безвыигрышная серия в чемпионате Италии насчитывает 16 встреч. Ничьих за этот период — всего пять. Причём все очки добыты в матчах с располагающимися в нижней части турнирной таблицы командами.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Фулхэм»

«Борнмут» шикарно провёл первую половину сезона. Кризис начался зимой, и не получается из него выйти до сих пор. Подопечные Андони Ираолы проиграли пять из восьми последних матчей АПЛ. И ещё вылетели из Кубка Англии, уступив на своём поле «Манчестер Сити» со счётом 1:2. Именно это пугает больше всего — поддержка родных болельщиков перестала помогать «вишням».

Пока Ираола занимается тем, что пытается найти выход из кризиса, «Фулхэм» рвётся в еврокубки. Занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на шестом месте «Челси» составляет шесть очков. Вполне себе рабочее положение для сенсации.

Несмотря на сложный календарь, «дачники» выиграли пять из восьми предыдущих встреч в чемпионате Англии. В матче предыдущего тура победили лидирующий «Ливерпуль» (3:2)! Заключить пари на то, что как минимум не уступят «Борнмуту», можно с коэффициентом 1.79. Успех в матче с «Ливерпулем» должен дать команде Марку Силвы мощный заряд положительных эмоций.

Экспресс на матчи 14 апреля 2025 года

Ставка 1: победа «Атлетико» в матче с «Вальядолидом» с форой (-2.5) за 2.15.

победа «Атлетико» в матче с «Вальядолидом» с форой (-2.5) за 2.15. Ставка 2: победа «Наполи» в матче с «Эмполи» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

победа «Наполи» в матче с «Эмполи» + тотал меньше 3.5 мяча за 1.94. Ставка 3: «Фулхэм» не проиграет «Борнмуту» за 1.79.

Общий коэффициент: 2.15 х 1.94 х 1.79 = 7.46.