«Боруссия» Дортмунд — «Барселона». Ни намёка на камбэк

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Барселону». Встреча пройдёт на стадионе «Дортмунд» в Германии. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» 15 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.85, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Боруссии» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 5.70.

В то же время аналитики уверены, что матч «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.42.

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Барселона» (15.04.2025)

Первый матч каталонцы выиграли с разгромным счётом — 4:0. Отквитать четыре мяча у подобного уровня команды очень сложно, но некоторым удавалось и не такое. Войдёт ли этот случай в историю или не стоит рассчитывать на то, что дортмундцы совершат громкую сенсацию? В Лиге чемпионов возможно всё! Разбираемся.

Добавляет интриги ничья дортмундцев с «Баварией» (2:2) в Мюнхене на днях. Они продемонстрировали наличие стержня, сравняли счёт красиво. А до этого победили «Майнц» (3:1) и «Фрайбург» (4:1). Нико Ковач постепенно осваивается и меняет дортмундскую «Боруссию» в лучшую сторону.

Проблема в том, что работы у хорватского специалиста очень много. Особое внимание нужно уделить структуризации игры в обороне. В первую очередь с ней связана нестабильность дортмундцев. Слишком многое позволяют соперникам у своих ворот. Где-то Грегор Кобель выручает, но его стараний хватает отнюдь не всегда.

В первом матче надёжный швейцарский голкипер выступил соответствующе своему уровню, можно даже сказать элитно. Если бы не он, поряжение было бы более крупным. Каталонцы разорвали защиту дортмундской «Боруссии» как Тузик грелку. Роберт Левандовски оформил дубль, Рафинья и Ламин Ямаль забили по одному мячу.

Во всех турнирах «Барселона» забила почти 150 голов. Группа атаки невероятно мощная. Но почему же тогда с таким трудом команда победила «Леганес» (1:0), во встрече предыдущего тура Примеры? Неужели обыграть борющегося за выживание аутсайдера сложнее, чем дортмундцев? Да, бывает и такое.

Ханс-Дитер Флик заявил, что всё прошло идеально. Добыть эти три очка было крайне важно для сине-гранатовых. Упрочили лидерство. Глотай пыль теперь, мадридский «Реал». Немецкий специалист отметил, что гордится командой, особенно тем, как она оборонялась. Он подчеркнул, что главное — это менталитет и борьба до конца. Пока с этим проблем нет.

Именно поэтому у дортмундской «Боруссии» нет шансов на камбэк. Беспроигрышная серия каталонцев во всех турнирах насчитывает 23 встречи (ничьих всего четыре). Они всегда нацелены на победу. Бесподобно адаптируются к трудностям и обыгрывают соперников, демонстрируя шикарный командный футбол. Слабых мест у этих сине-гранатовых не наблюдается, а потому ждём их очередную победу.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.85.