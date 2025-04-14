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Астон Вилла — ПСЖ, прогноз на матч Лиги чемпионов 15 апреля 2025, смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция, результат, счёт

«Астон Вилла» — «ПСЖ». Внимание! Хвича выходит в полуфинал Лиги чемпионов
Михаил Коробов
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: прогноз на матч
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Бирмингемцы даже дома не смогут.

15 апреля состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором «Астон Вилла» примет «ПСЖ». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «ПСЖ» 15 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.10, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа «Астон Виллы» оценивается коэффициентом 3.40. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «ПСЖ» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.68. Заключить пари на то, что обе команды забьют, можно за 1.56.

Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «ПСЖ» (15.04.2025)

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Начало первого матча получилось интригующим. «Астон Вилла» открыла счёт на 35-й минуте. На секунду показалось, что команда Унаи Эмери способна сотворить сенсацию, но уже через четыре минуты парижане остудили пыл соперника, сравняв счёт. Далее довели дело до уверенной победы — 3:1.

Ключевым эпизодом стал головокружительный гол Хвичи Кварацхелии. Грузин технично обыграл защитника и снял с девятки паутину. Без шансов для Эмилиано Мартинеса. Хотя чемпион мира в тот день был на кураже. Совершил семь сейвов. Несколько раз заставил болельщиков «ПСЖ» схватиться за голову.

Как бы ни был хорош аргентинский голкипер, шансов на выход в полуфинал Лиги чемпионов у бирмингемцев крайне мало. Парижане нанесли 29 ударов в первом матче. Оборона английского клуба не в силах справиться с натиском подопечных Луиса Энрике. Впрочем, на это вообще мало кто сейчас способен.

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Спасайся кто может! «ПСЖ» досрочно выиграл Лигу 1 и всецело сфокусирован на Лиге чемпионов. Тщательно готовится, запас сил полон, игра отлажена до мелочей и эмоциональная составляющая на высоте. И кто-то действительно верит, что таких парижан может обыграть «Астон Вилла»?

Бесспорно, в последнее время бирмингемцы прибавили. Выиграли четыре предыдущих матча в чемпионате Англии. Однако хорошие результаты во многом продиктованы высокой конкуренцией. Для того чтобы закончить сезон в зоне еврокубков, приходится тратить много сил, основательнее готовиться ко встречам АПЛ. На Лигу чемпионов остаётся меньше ресурсов.

То, что ответная встреча пройдёт в Бирмингеме, ничего не меняет. Команда Унаи Эмери потерпела всего одно поражение на своём поле в чемпионате Англии. Впечатляюще. Только вот для «ПСЖ» это ничего не значит. Подопечные Луиса Энрике показывают футбол другого уровня. Они сильнее во всём.

Ставка: победа «ПСЖ» за 2.10.

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