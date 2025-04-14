«Спартак» — «Урал». Ответ Станковича критикам

15 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка России Пути регионов, в котором «Спартак» примет «Урал». Встреча пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка России «Спартак» — «Урал» 15 апреля 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.52, что составляет приблизительно 65% вероятности. Победа «Урала» оценивается коэффициентом 6.50. Ничейный исход можно найти в линии тоже за 4.70.

В то же время аналитики сомневаются, что матч «Спартак» — «Урал» получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.90. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на матч 1/2 финала Кубка России «Спартак» — «Урал» (15.04.2025)

Неожиданное поражение «Спартака» на глазах у родных болельщиков от махачкалинского «Динамо» со счётом 1:2 подняло немало шуму. Наверное, только ленивый не критиковал команду Деяна Станковича за это. И обсудили её недисциплинированность, и оценили адаптацию новичков, и про менталитет сказать не забыли.

Шансов стать чемпионами РПЛ у красно-белых стало меньше, это факт. Но подождите, разве заслужили они столько критики? Во-первых, махачкалинское «Динамо» — очень сложный соперник. Оно проиграло только 3 из 10 предыдущих матчей. Во-вторых, посмотрите, что творил Тимур Магомедов! Кучу спасений совершил.

Во-втором тайме «Спартак» выступил как полагается. Создал много моментов, несмотря на отменную компактность обороны махачкалинского «Динамо». Если бы не подвела реализация, «народная команда» могла бы сравнять счёт или даже вырвать победу. Сражаться не переставала до финального свистка.

Деяну Станковичу не остаётся ничего другого, кроме как провести работу над ошибками и исправиться за обидное поражение. «Урал» не самый приятный и удобный соперник для «Спартака». Екатеринбуржцы не проиграли ни одной из пяти предыдущих очных встреч.

Впрочем, если заглянуть чуть дальше, то там обнаружатся пять поражений подряд (с учётом товарищеских матчей), четыре из которых — с перевесом в два мяча и больше. Важно, что ко всем этим играм «Урал» подходил в статусе команды РПЛ. Ныне же он занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги.

Каким бы сильным ни было желание екатеринбуржцев сотворить сенсацию, «Спартак» — явный фаворит. Он разъярён из-за обидного поражения, а значит, вдвойне опасен. «Урал» попадает под горячую руку, так что красно-белые должны победить уверенно. Не исключено, что дело дойдёт до разгрома.

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.84.